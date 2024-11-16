На Урале пнувшему в живот девочку подростку предъявили обвинение

Фото: iStock/artisteer
Подростка, который ударил девочку ногой в живот в школе в Нижних Сергах, обвинили в хулиганстве. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ по Свердловской области.
«Обвиняемый задержан в процессуальном порядке, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – подчеркивается в публикации.
По данным следователей, во время перемены 11 ноября 10-летний подросток вскочил на ноги и с силой ударил 14-летнюю девочку, причинив ей серьезную физическую боль.
Ранее в Чебоксарах учитель ударил школьницу ногой в живот. Женщина преградила путь девушке, которая бежала между партами и шкафом, и пнула ученицу.
Читайте также:
Поджог военкомата: машинисту крана грозит срок за госизмену
Жителя Бурятии осудили на 8 лет за попытку присоединиться к ВСУ
Школьнику из Омска грозит пожизненное за госизмену
Александр Климов