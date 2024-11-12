Поджог военкомата: машинисту крана грозит срок за госизмену

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Машинист башенного крана Сергей Андреев обвиняется в государственной измене и поджоге московского военкомата по заказу Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает ТАСС.
Дело Андреева рассматривается 2-м Западным окружным военным судом. Он был задержан 3 ноября 2023 года.
Андреева обвиняют по нескольким статьям, включая незаконный оборот взрывчатых веществ, изготовление оружия, участие в террористическом сообществе и террористический акт. Также ему вменяют государственную измену.
По версии следствия, Андреев вступил в украинский проект «Хочу жить» и поддерживал связь с куратором, контролирующим деятельность диверсионных групп. В период с 9 августа по 30 сентября 2023 года он через Telegram получил инструкцию по изготовлению зажигательного устройства.
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Андреева обвиняют по нескольким статьям, включая незаконный оборот взрывчатых веществ, изготовление оружия, участие в террористическом сообществе и террористический акт. Также ему вменяют государственную измену.
По версии следствия, Андреев вступил в украинский проект «Хочу жить» и поддерживал связь с куратором, контролирующим деятельность диверсионных групп. В период с 9 августа по 30 сентября 2023 года он через Telegram получил инструкцию по изготовлению зажигательного устройства.
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Мария Моисеева