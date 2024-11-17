На Урале пнувший с разбегу девочку подросток отправлен под домашний арест

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Подростка, с разбегу пнувшего в живот девочку в школе в Нижних Серёгах Свердловской области, отправлен под домашний арест. Срок наказания — до 15 января 2025 года.
Ранее в СМИ и местных пабликах получило распространение видео, на котором можно увидеть, как подросток разбегается и пинает школьницу, стоящую у окна. За кадром слышен голос ещё одной учащейся, которая подстрекает хулигана. Инцидент произошёл 11 ноября.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц). Позже агрессивного подростка задержали и предъявили ему обвинение. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении администрации школы.
Суд избрал в отношении 14-летнего подростка меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 января 2025 года.
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По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц). Позже агрессивного подростка задержали и предъявили ему обвинение. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении администрации школы.
Суд избрал в отношении 14-летнего подростка меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 января 2025 года.
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Александр Бойцов