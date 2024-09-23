На Урале подростки избили на камеру воспитанников реабилитационного центра

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В поселке Пионерский Свердловской области молодые люди избили несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, сообщили в районной прокуратуре.
Сообщения о стычке были опубликованы в социальных сетях. Согласно им, двое несовершеннолетних били руками и ногами по различным частям тела трех подростков, находящихся в тои же реабилитационном центре. Один из участвовавших снимал избиение на мобильный телефон. В социальных сетях утверждалось, что побои были нанесены по указанию сотрудника центра за непосещение занятий.
Прокуратура Талицкого района и Талицкий межрайонный следственный отдел проводят расследование. Назначена медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.
Ранее в подмосковном Железнодорожном группа молодых людей на протяжении последних трех лет терроризировала учеников средней школы в целях вымогательства.
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Прокуратура Талицкого района и Талицкий межрайонный следственный отдел проводят расследование. Назначена медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.
Ранее в подмосковном Железнодорожном группа молодых людей на протяжении последних трех лет терроризировала учеников средней школы в целях вымогательства.
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Александр Климов