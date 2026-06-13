На юго-западе Москвы автобус на высокой скорости влетел в такси

13 июня 2026, 14:52

В Москве на Новоясеневском проспекте автобус на скорости столкнулся с такси

Фото: Istock/Yury Karamanenko

На юго-западе Москвы автобус и автомобиль такси попали в ДТП. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.