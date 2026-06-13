На юго-западе Москвы автобус на высокой скорости влетел в такси
На юго-западе Москвы автобус и автомобиль такси попали в ДТП. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Авария случилась у дома № 9 по Новоясеневскому проспекту. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, автобус на высокой скорости перестроился в левый ряд и задел по касательной проезжавшее такси.
От удара у легкового автомобиля оторвало правую переднюю дверь, после чего машину развернуло. Пассажирский транспорт остановился в левом ряду, у него разбилось боковое стекло со стороны водителя.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранитиельных органов, пожарная машина и два автомобиля скорой помощи. Информация о пострадавших и причинах аварии на текущий момент отсутствует.
Читайте также: