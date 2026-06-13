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На юго-западе Москвы автобус на высокой скорости влетел в такси

В Москве на Новоясеневском проспекте автобус на скорости столкнулся с такси
Фото: Istock/Yury Karamanenko

На юго-западе Москвы автобус и автомобиль такси попали в ДТП. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



Авария случилась у дома № 9 по Новоясеневскому проспекту. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, автобус на высокой скорости перестроился в левый ряд и задел по касательной проезжавшее такси.

От удара у легкового автомобиля оторвало правую переднюю дверь, после чего машину развернуло. Пассажирский транспорт остановился в левом ряду, у него разбилось боковое стекло со стороны водителя.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранитиельных органов, пожарная машина и два автомобиля скорой помощи. Информация о пострадавших и причинах аварии на текущий момент отсутствует.

Ольга Щелокова

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