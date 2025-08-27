Достижения.рф

«Прилегли отдохнуть»: В Омске ребёнок чудом выжил после падения с 8-го этажа

В Омске 6-летний мальчик чудом остался жив, вывалившись из окна на кухне
В Омске 6-летний ребёнок выжил после падения из окна многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.



Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошёл на восьмом этаже жилого дома на улице Барнаульской. В момент происшествия в квартире находились мать и бабушка ребёнка, которые «прилегли отдохнуть».

«Мальчик, оставшись без присмотра, самостоятельно открыл окно на кухне — только на нём в квартире и была ручка, и упал вниз», — сообщили в ведомстве.
После падения ребёнок с полученными травмами был госпитализирован. В настоящее время его состояние контролируют медики. Как сообщают в правоохранительных органах, семья ранее не состояла на профилактическом учете. Для выяснения всех деталей произошедшего проводится проверка.

Напомним о ЧП в Иркутской области, где полуторагодовалый ребёнок выпал из окна.
Ольга Щелокова

