«Прилегли отдохнуть»: В Омске ребёнок чудом выжил после падения с 8-го этажа

27 августа 2025, 18:43

В Омске 6-летний мальчик чудом остался жив, вывалившись из окна на кухне

Фото: Istock/AgFang

В Омске 6-летний ребёнок выжил после падения из окна многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.





Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошёл на восьмом этаже жилого дома на улице Барнаульской. В момент происшествия в квартире находились мать и бабушка ребёнка, которые «прилегли отдохнуть».

«Мальчик, оставшись без присмотра, самостоятельно открыл окно на кухне — только на нём в квартире и была ручка, и упал вниз», — сообщили в ведомстве.