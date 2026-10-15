На Урале полиция открыла огонь по поджигателю

15 октября 2026, 17:39

В Екатеринбурге подросток поджег две служебные машины полиции, открыли дело

Фото: istockphoto/Chalabala

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о диверсии после поджога двух служебных автомобилей полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.