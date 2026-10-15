На Урале полиция открыла огонь по поджигателю
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о диверсии после поджога двух служебных автомобилей полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 15 октября. Малолетний местный житель, действуя по заданию кураторов из интернета, поджег два служебных автомобиля отдела полиции №3, припаркованных у здания на улице.
Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, подозреваемого обнаружили на месте преступления. Для задержания сотрудник полиции применил табельное оружие. В результате юноша получил касательное ранение, госпитализация ему не потребовалась. В настоящее время он дает показания.
Уголовное дело ведут по статье о диверсии, совершенной организованной группой и повлекшей значительный имущественный ущерб. По одной из версий, подросток действовал под влиянием мошенников, однако проверяются и другие версии. Известно, что задержанный является студентом первого курса колледжа и планировал стать оператором ЭВМ.
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