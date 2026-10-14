Устроивший поджог в российском городе подросток предстал перед судом

14 октября 2026, 09:09

18-летний иркутянин получил шесть лет за поджог станции сотовой связи

Фото: iStock/triocean

Иркутский областной суд приговорил 18-летнего местного жителя к шести годам и двум месяцам лишения свободы за поджог станции сотовой связи. Об этом сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале.