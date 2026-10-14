Устроивший поджог в российском городе подросток предстал перед судом
Иркутский областной суд приговорил 18-летнего местного жителя к шести годам и двум месяцам лишения свободы за поджог станции сотовой связи. Об этом сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале.
Молодого человека признали виновным по второй части статьи 281 УК: «Диверсия». Свое наказание он будет отбывать в колонии общего режима. По данным ТАСС, с осужденного также взыскали 522 тысячи рублей в пользу оператора связи.
По версии следствия, фигурант, будучи еще несовершеннолетним, вступил в переписку с неустановленным пользователем специального интернет-приложения и получил инструкции по поджогу объекта связи. В ночь на 14 января 2026 года он совершил преступление, что повлияло на работу базовой сотовой вышки. За выполненное задание юноша получил денежное вознаграждение.
Ранее стало известно, кто поджег машины ППС в Санкт-Петербурге.
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