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На Урале пропала 17-летняя девушка, ее нашли в больнице с переломами

Е1.ru: в Екатеринбурге студентка пропала на два дня, ее нашли в больнице
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

В Екатеринбурге 17-летняя девушка оставила телефон дома и пропала на два дня, ее нашли в больнице с множественными переломами. Об этом сообщил портал Е1.ru.


Согласно сообщению, девушка работала официанткой и жила одна в квартире у бабушки, а мама ее осталась в городе Сухой Лог. Как-то несовершеннолетняя перестала выходить на связь. Тогда родственники обратились в полицию. Правоохранители нашли девушку в больнице. Оказалось, что она попала в медицинское учреждение с переломами тазовых костей, ушибами и синяками.

Студентка утверждает, что случайно упала с моста. Друзья не верят в это и считают, что девушку запугали. Однако полиция подобные опасения не подтвердила.

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#полиция
#такси
#женщина
#мама
#девушка
Хабаровские пенсионеры подрались с коммунальщиком из-за кабеля — видео
03 декабря 2024, 16:16

Фото: istockphoto / AaronAmat

В Хабаровске произошёл конфликт между пенсионерами и представителем управляющей компании из-за кабеля, который пытались подключить к распределительному щиту в их доме, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Жители многоквартирного дома на переулке Трубный заметили, что коммунальные службы пытались подсоединить провод от строящегося жилого комплекса к электрической системе их здания. Пара пожилых владельцев квартиры вмешалась и не позволила представителю управляющей компании проложить кабель: на видео заметно, как женщина и мужчина вырывают провод из рук сотрудника, пытающегося его унести.



Мужчина с мотком кабеля на плече безуспешно пытается вырваться, но пенсионеры крепко держат его.

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#пенсионеры
#квартиры
#жители
#коммунальные службы
#драка
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В Клину выявили «резиновую квартиру» для мигрантов
03 декабря 2024, 15:43

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Квартиру, хозяин которой фиктивно поставил на учёт одиннадцать иностранцев, выявили участковые городского округа Клин в ходе проверки соблюдения приезжими правил пребывания на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки одной из квартир в городе Клин полицейские установили, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт 11 иностранных граждан, при этом мест для временного проживания им не предоставил», — говорится в сообщении.
Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появились новые материалы дела о сексуальных домогательствах со стороны священника Даниила Сидорова.

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#клин
#мигранты
#квартира
#криминал
#мвд московской области
#полиция
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В Индии мужчина унёс на плечах из деревни трёхметрового крокодила
03 декабря 2024, 15:20

Фото: istockphoto/phototrip

Один из сотрудников Департамента лесного хозяйства Индии унёс на плечах из деревни Паутхиякурд огромного крокодила. Необычный случай произошёл в штате Уттар-Прадеш.
В ноябре в пруду неподалёку от деревни поселился трёхметровый крокодил, сообщает газета Hindustan Times. Поскольку в Индии достаточно часты случаи нападения этих рептилий на людей, местные жители стали бояться приближаться к воде. Они оповестили сотрудников Департамента лесного хозяйства.

На место прибыли специалисты по обращению с крокодилами и три недели выслеживали животное, прежде чем его удалось изловить. Пойманного хищника обездвижили, а затем дюжий сотрудник Департамента взвалил трёхметрового крокодила на плечи и понёс его прочь из деревни. Запись этого эпизода моментально стала очень популярной в Сети. Крокодила отнесли к реке подальше от деревни и выпустили в естественную среду обитания.

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#индия
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Екатеринбургский священник пойдет под суд за сексуальные домогательства
URA.RU: В Екатеринбурге осудят священника за сексуальные домогательства
03 декабря 2024, 15:16

Фото: iStock/Dziurek

В Екатеринбурге появились новые материалы дела о сексуальных домогательствах со стороны священника Даниила Сидорова. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источники.
«В деле Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — появилась новая жертва сексуального насилия. Это женщина, которой он домогался еще в июле», — говорится в сообщении.
На данный момент против Сидорова возбуждено два уголовных дела по статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Приготовление к преступлению». Священника отстранили от служения в церкви.

Впервые о преступлениях Сидорова стало известно после нападения на 18-летнюю девушку. Тогда он преградил дорогу студентке на улице и онанировал. При этом экс-священник скрыл свое лицо под маской. Стало известно, что Сидоров женат и у него растет сын.

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#женщина
#священник
#екатеринбург
#домогательства
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Два ребенка погибли от ветрянки в пансионате Волгоградской области
03 декабря 2024, 15:15

Фото: istockphoto / eranicle

Два ребенка умерли в Волгоградской области после заражения ветрянкой в психоневрологическом пансионате «Солнечный Дом» в городе Петров Вал, сообщает телеграмм-канал «112».
Первые симптомы заболевания начали проявляться 7 ноября у 11 детей. После этого восьмерых из них госпитализировали.

Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались в медицинском учреждении от осложнений. Предположительно, причиной смерти стали пневмония и ветрянка.

Состояние других детей стабильно, однако шестеро из них остаются под наблюдением московских врачей.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели детей.

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#следственный комитет
#симптомы
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#заболевания
#дети
#смерть
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В Таиланде 24-летнюю российскую модель смыло волной: она не дожила до свадьбы
Mash: 24-летняя российская модель погибла в Таиланде перед свадьбой из-за волны
03 декабря 2024, 14:15

Фото: istockphoto / Петр Ткаченко

В Таиланде трагически погибла 24-летняя российская модель Камилла Беляцкая. Инцидент произошёл 29 ноября на острове Самуи, где было объявлено штормовое предупреждение, сообщает телеграмм-канал Mash.
Камилла поднялась на смотровую площадку Lad Ko Viewpoint, чтобы провести время наедине и заняться медитацией. Во время отдыха её сбила мощная волна, которая сбросила девушку с со скалы в воду. Спасатели, прибывшие на место, помочь не успели, так как вся техника была спрятана от шторма.

Камилла приехала на Самуи с будущим мужем, 47-летним Григорием, для проведения свадьбы. Пара уже снялась в предпраздничной фотосессии перед торжеством, которое должно было состояться в ближайшие дни.

О смерти невесты Григорий узнал из новостей и поспешил на место происшествия. К этому моменту работники ближайшего отеля уже достали тело девушки из воды.

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#происшествия
#таиланд
#смерть
#вода
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Администрация Екатеринбурга прокомментировала видео для взрослых в центре города
03 декабря 2024, 14:04

Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

В администрации Екатеринбурга прокомментировали инцидент с показом порнографического контента на туристическом экране в центре города.
Согласно заявлению мэрии, экран, расположенный рядом с площадью Труда, имеет доступ к интернету, подключиться к которому может любой желающий, сообщает портал E1.RU.

Идея разработчиков заключалась в том, чтобы у местных жителей и гостей города был возможность напрямую заходить на веб-сайты театров, музеев и других культурных учреждений через этот экран.

«Кто-то использовал эту возможность для посещения порносайтов», — сообщили в администрации.
После происшествия специалисты заблокировали все аналогичные экраны в Екатеринбурге. Планируется установка специальных фильтров, которые ограничат доступ к определённым сайтам.

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#происшествия
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#администрация
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Двум подросткам грозит до семи лет тюрьмы за кражу заказа в Wildberries
СК: в Барнауле будут судить двух подростков за кражу в Wildberries
03 декабря 2024, 13:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

Двое подростков из благополучных семей украли заказ в пункте выдачи маркетплейса Wildberries в Барнауле, теперь им грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в СУСК России по Алтайскому краю.
Следствие установило, что два подростка 16 и 17 лет в октябре решили украсть вещи из пункта выдачи заказов маркетплейса. Предварительно они заказали через приложение штаны и кроссовки на сумму более 10 тысяч рублей. Оплачивать заказ они не собирались и просто украли заказ. В этот же день обоих задержали полицейские. Известно, что молодые люди воспитываются в благополучных семьях.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд, расследование завершено. Подросткам грозит до семи лет лишения свободы.

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В Москве двое мужчин провалились под лед Кошачьего пруда
03 декабря 2024, 13:32

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

В Москве двое мужчин провалились под лед Кошачьего пруда в районе Новогиреево. Один из них погиб в результате происшествия, второму удалось выбраться на поверхность.
«Двое мужчин провалились под лед на середине Кошачьего пруда неподалеку от метро «Новогиреево». Одному из них удалось выбраться», — сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник.
На месте происшествия работали профильные экстренные службы.

В то же время стало известно, что кемеровский следственный комитет начал проверку по факту инцидента с упавшим ребенком горнолыжном курорте «Шерегеш». Как сообщает «Сiбдепо», инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника, начав подталкивать школьника скорее выйти. В итоге, по информации издания, малыш соскользнул с кресла и рухнул на десятки метров вниз по склону.
«Узнав о скором приезде спасателей, не дожидаясь помощи, инструктор представилась няней, спрятала свой бейдж, забрала ребенка и уехала. О состоянии пострадавшего ничего не известно, и, возможно, его родители даже не знают о случившемся», — приводят заявление Службы безопасности трасс.
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