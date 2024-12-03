На Урале пропала 17-летняя девушка, ее нашли в больнице с переломами

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В Екатеринбурге 17-летняя девушка оставила телефон дома и пропала на два дня, ее нашли в больнице с множественными переломами. Об этом сообщил портал Е1.ru.
Согласно сообщению, девушка работала официанткой и жила одна в квартире у бабушки, а мама ее осталась в городе Сухой Лог. Как-то несовершеннолетняя перестала выходить на связь. Тогда родственники обратились в полицию. Правоохранители нашли девушку в больнице. Оказалось, что она попала в медицинское учреждение с переломами тазовых костей, ушибами и синяками.
Студентка утверждает, что случайно упала с моста. Друзья не верят в это и считают, что девушку запугали. Однако полиция подобные опасения не подтвердила.
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Элина Позднякова