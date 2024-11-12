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Отправилась на вулкан одна: москвичка улетела с мужем на Бали и пропала при странных обстоятельствах, подробности

Александра Мордовина (Фото: соцсети)

Александра Мордовина (Фото: соцсети)

В конце августа 44-летняя россиянка пропала на острове Ломбок (Индонезия). Женщина в одиночку отправилась на вулкан Ринджани и больше не вышла на связь.


День рождения на вулкане


Александра Мордовина переехала на остров Бали со своим мужем. В последнее время отношения между супругами не складывались и пара уже не жила вместе. В сентябре Александра планировала вернуться в Москву, но 29 августа женщина захотела отпраздновать свой день рождения по-особенному, покорив вулкан. Москвичка без согласования с местными властями отправилась на вершину высотой в 3726 метров.

Восхождение в одиночестве


29 августа родные звонили Александре, чтобы поздравить с днем рождения. В разговоре она рассказала о восхождении, а так же добавила, что на месте плохая связь и обещала позвонить через пару дней. С того момента ее телефон не отвечал. В путешествие именинница отправлялась в полном одиночестве. Маршрут на вершину очень сложный и подъем разрешен только в сопровождении гида по предварительной заявке. Родственники даже подумать не могли, что Александра может отправиться одна.

Поиски по диким местам


После того, как через пару дней женщина не вышла на связь, родственники обратились в консульство РФ в Индонезии. Поисковая операция с участием представителей местной полиции началась 12 сентября, позднее к поискам присоединились волонтеры, которым семья платила деньги за работу. По данным местных СМИ, муж не принимал участия в поисках Александры. Адвокатом семьи направлено ходатайство местным правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на бездействие бывшего мужа Мордовиной в связи с ее исчезновением.

Поиски Москвички завершились в середине октября. Единственной возможностью для её выживания могло быть то, что она смогла укрыться в одной из деревень на вулкане. Эти места очень удалённые, местные жители, включая стариков и монахов, не склонны общаться с посторонними и избегают контактов с внешним миром. Поисковики в эти населённые пункты не заходили. Александра Мордовина еще не объявлена без вести пропавшей и ее родные питают надежду, что ей удалось выжить.

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Последний задержанный в Сухуме оппозиционер выпущен из СИЗО
12 ноября 2024, 17:58

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Последний задержанный в Сухуме в понедельник, 11 ноября, абхазский оппозиционер Алмасхан Ардзинба отпущен из изолятора, пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента.
Пятерых человек задержали накануне в результате потасовки у здания парламента. Кроме того, задержания проводились силовиками и во вторник. В ответ протестующие перекрыли мосты на въезд в город.

Перед этим сообщалось, что силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту. Источник среди оппозиционеров подчеркнул, что во второй раз приостановить движение не вышло, поскольку инициатива была перехвачена силовыми структурами.

Протесты в Абхазии связаны с межправительственным соглашением «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия» и принятым законом «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов».

Оппозиционеры считают, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.

Ранее сообщалось, кто избил учительницу на глазах у детей в Подмосковье.

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В детском доме Забайкалья подростки изнасиловали шестилетнего мальчика

В Ставропольском детском саду малышей бьют электрошокером
#мир
#абхазия
#протесты
#оппозиция
#задержание
#сизо
#новости
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В детском доме Забайкалья подростки изнасиловали шестилетнего мальчика
12 ноября 2024, 17:16

Фото: istockphoto / spukkato

В Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика, сообщает портал Chita.ru со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
По информации издания, инцидент произошел несколько месяцев назад. Один из источников отметил, что после случившегося мальчику понадобилась медицинская помощь.

Стоит отметить, что директор детского дома отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

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#инцидент
#изнасилование
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#забайкальский край
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В Ставропольском детском саду малышей бьют электрошокером
12 ноября 2024, 17:13

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

Жительница города Лермонтов в Ставропольском крае обвинила воспитателей детского сада в использовании электрошокового устройства против её ребёнка. Об этом она рассказала изданию «Блокнот».
Женщина сообщила, что её сын успешно адаптировался к детскому саду, но внезапно начал проявлять излишнюю пугливость и страдать от бессонницы.

На спине ребёнка взволнованная мама обнаружила следы ожогов. Воспитатели объяснили их происхождение случайностью.

Мать решила сделать перерыв, но после того, как её ребёнок вернулся в детский сад в сентябре, она заметила на его теле новые подозрительные следы. Родители мальчика подали заявление в полицию.

Экспертиза показала, что травмы действительно были вызваны электрическим прибором, возможно, электрошокером. Однако следователи решили не возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

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#детский сад
#ребёнок
#уголовное родители
#травмы
#воспитатели
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Мытищинские росгвардейцы задержали похитителей товаров с маркетплейсов
12 ноября 2024, 17:03

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в Мытищах подозреваемых в серии мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Сотрудники ОМОН «Пересвет» вместе с полицейскими задержали в Мытищах четверых выходцев с Украины, которые подозреваются в хищении товаров с использованием уязвимости в приложении маркетплейса. Криминальную схему разработали двое мужчин и две женщины. На сайте виртуального магазина они создали несколько личных кабинетов вымышленных людей для заказа дорогостоящей техники», – говорится в сообщении.
Зная, что между доставкой товара и загрузкой информации об этом проходит некоторое время, аферисты после получения посылки сразу отменяли покупку и получали обратно внесённую предоплату.
«Незаконно полученный товар подозреваемые сбывали. Ущерб от действий злоумышленников составил более 9 млн рублей», – добавили в подмосковной Росгвардии.
Предполагаемых преступников задержали по местам проживания. В ходе обысков у них обнаружили часть похищенной техники.


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#росгвардия
#мошенники
#преступники
#торговля
#маркетплейс
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье директор школы искусств избила преподавательницу на глазах у детей
12 ноября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Aleksandra Selivanova

В подмосковном городе Лобня директор местной школы искусств напала на молодую преподавательницу. В коридоре учебного заведения прямо на глазах у детей она схватила девушку за волосы и протащила вдоль стены.
Причиной конфликта стал отказ молодого педагога брать дополнительные уроки бесплатно и выполнять различные поручения руководства, которые не зафиксированы в трудовом договоре, сообщает телеграм-канал Mash. Возмущённая отказом, директор, к слову, городской депутат и глава комиссии по культуре, предложила преподавательнице написать заявление на увольнение по собственному желанию. Когда та отказалась, руководительница школы искусств решила продемонстрировать уже искусства боевые и перешла к рукоприкладству.

Девушка сняла побои и написала заявление в полицию. Родители учеников школы узнали о происшествии и подумывают о том, чтобы написать коллективное заявление в областное министерство культуры с просьбой снять зарвавшегося директора с должности.

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#подмосковье
#лобня
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Стало известно, сколько людей погибло в результате наезда авто на пешеходов в Чжухае
При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, 43 ранены
12 ноября 2024, 15:53

Yoyochow23

В китайском городе Чжухай водитель внедорожника наехал на группу людей, занимавшихся спортом в местном спортивном центре. В результате наезда погибли 35 человек. Об этом информирует РИА Новости.
Инцидент произошел около 19:48 по местному времени. Водитель, 62-летний Фань, въехал на автомобиле в спортивное заведение и стал наезжать на людей, находившихся на территории. Полиция оперативно отреагировала и задержала мужчину, который пытался скрыться с места происшествия.

При задержании Фань нанес себе увечья ножом и впал в кому. В настоящее время он находится в больнице, у правоохранительных органов нет возможности допросить его. Предварительное расследование указывает на то, что причиной его действий могло стать недовольство результатами раздела имущества после развода.

На водителя возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Президент Китая Си Цзиньпин распорядился о строгом наказании для Фаня, назвав его преступником, и призвал к максимальным усилиям для спасения 43 раненых и оказания помощи пострадавшим и их семьям.

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#полиция
#дтп
#уголовное водитель
#инцидент
#происшествия
#расследование
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Назвали «‎проклятой украинкой» и призвали уехать из РФ: Пенсионерку травят сотрудники УК
В Черногорске УК призвала пенсионерку с украинской фамилией покинуть Россию
12 ноября 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В Черногорске пенсионерка, пожаловавшаяся на некачественное обслуживание со стороны управляющей компании, стала жертвой травли из-за своей украинской фамилии. Об этом пишет издание Daily Storm.
Проблема началась, когда женщина обратила внимание на яму во дворе своего дома, образовавшуюся летом над овощехранилищем. После того как ее обращения в УК остались без ответа, пенсионерка решила привлечь местных журналистов. Публикации в СМИ вызвали негативную реакцию со стороны сотрудников управляющей компании.

Под дверью квартиры пенсионерки были оставлены чужие экскременты. При попытке выяснить происхождение этого акта вандализма, женщина столкнулась с оскорблениями от работников УК, которые назвали ее «украинкой проклятой» и призвали «убраться» из России.

Женщина действительно родилась во Львовской области, но переехала в Россию еще в 70-х годах и с тех пор живет в Сибири. Реакция местных властей последовала незамедлительно. Мэр Черногорска Василий Белоногов пообещал подключить полицию к расследованию инцидента и указал на необходимость поставить на место обидчиков.

«У меня в администрации третья часть ну точно с хохляцкими фамилиями. Грицаенко. Луферчик. Тоже непонятно, какая фамилия: то ли еврей, то ли хохол. Но это же ничего не значит. Все обрусели давно», — заявил градоначальник.

Ранее стало известно, что в Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину и откусили ему кусок ноги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обращения
#мэр
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В аэропорту Гонконга автобус сломал крыло самолёта
12 ноября 2024, 14:58

Фото: istockphoto/Chalabala

В аэропорту китайского города Гонконг самолёт задел крыло самолёта Boeing 737 Max, готовившегося к взлёту, и повредил его. В результате рейс был отложен на семь часов.
Подробности происшествия сообщает китайское издание South China Morning Post. Самолёт авиакомпании Shandong Airlines готовился к вылету в город Цзинань. Водитель автобуса, на котором пассажиров привозят к трапу, проявил неосторожность и, сдавая назад, задел правую законцовку крыла.

«Крыло было сломано. Нам пришлось ждать ремонта днем, а починили его только в полночь. Вы бы осмелились сесть в этот самолет?» — написал в соцсетях один из участников рейса.

Уточняется, что из-за поломки вылет рейса был отложен на семь часов. Самолёт вылетел только после тщательной проверки. В авиакомпании сообщили, что в момент столкновения пассажиров на борту не было и никто не пострадал.

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#автобус
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В Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать
12 ноября 2024, 14:31

Фото: istockphoto / globalmoments

В Челябинской области участник специальной военной операции умер после драки. Мужчина почти сутки пролежал без какой-либо помощи, сообщает «74.ру».
В посёлке Полетаево 4 ноября произошла драка между 50-летним Валерием, отцом шестерых детей и участником спецоперации, и его 36-летним знакомым, который и спровоцировал драку и набросился на многодетного отца. Родственники нашли Валерия только через несколько часов. Мужчину сильно избили и оставили одного в заброшенном доме.

В результате бойца госпитализировали, но через пять дней он скончался в больнице.

Мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы решить финансовые вопросы. По возвращении из зоны боевых действ начал злоупотреблять алкоголем.
«Он был очень хорошим человеком, и братом был хорошим, и отцом. А после СВО он просто не справился с собой. Пытались что-то получить от государства как семья участника СВО, но их везде отпинывали. Какой-то круговорот, он начал пить», — рассказала сестра Валерия.
Подозреваемый был задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем за собой смерть. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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