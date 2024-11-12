Отправилась на вулкан одна: москвичка улетела с мужем на Бали и пропала при странных обстоятельствах, подробности

Александра Мордовина (Фото: соцсети)
В конце августа 44-летняя россиянка пропала на острове Ломбок (Индонезия). Женщина в одиночку отправилась на вулкан Ринджани и больше не вышла на связь.
День рождения на вулкане
Александра Мордовина переехала на остров Бали со своим мужем. В последнее время отношения между супругами не складывались и пара уже не жила вместе. В сентябре Александра планировала вернуться в Москву, но 29 августа женщина захотела отпраздновать свой день рождения по-особенному, покорив вулкан. Москвичка без согласования с местными властями отправилась на вершину высотой в 3726 метров.
Восхождение в одиночестве
29 августа родные звонили Александре, чтобы поздравить с днем рождения. В разговоре она рассказала о восхождении, а так же добавила, что на месте плохая связь и обещала позвонить через пару дней. С того момента ее телефон не отвечал. В путешествие именинница отправлялась в полном одиночестве. Маршрут на вершину очень сложный и подъем разрешен только в сопровождении гида по предварительной заявке. Родственники даже подумать не могли, что Александра может отправиться одна.
Поиски по диким местам
После того, как через пару дней женщина не вышла на связь, родственники обратились в консульство РФ в Индонезии. Поисковая операция с участием представителей местной полиции началась 12 сентября, позднее к поискам присоединились волонтеры, которым семья платила деньги за работу. По данным местных СМИ, муж не принимал участия в поисках Александры. Адвокатом семьи направлено ходатайство местным правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на бездействие бывшего мужа Мордовиной в связи с ее исчезновением.
Поиски Москвички завершились в середине октября. Единственной возможностью для её выживания могло быть то, что она смогла укрыться в одной из деревень на вулкане. Эти места очень удалённые, местные жители, включая стариков и монахов, не склонны общаться с посторонними и избегают контактов с внешним миром. Поисковики в эти населённые пункты не заходили. Александра Мордовина еще не объявлена без вести пропавшей и ее родные питают надежду, что ей удалось выжить.
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