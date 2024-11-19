На Урале проверят инцидент с видео голой пятиклассницы

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Полиция и власти проверят инцидент, когда две пятиклассницы заставили полностью раздеться одноклассницу, сняли это на видео и разослали его по разным школьным чатам. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в СМИ появилось видео совсем голой пятиклассницы в лицее имени С.П. Дягилева Екатеринбурга, которую заставили раздеться две одноклассницы. Девочки сняли все на видео и разослали сверстникам, после чего ребенка начали травить.
При этом в пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что заявлений по данному факту никто не подавал. Там пообещали проверить опубликованную информацию. Однако в правоохранительных органах не исключают, что пятиклассница могла раздеться «без угроз расправы, сама».
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«По информации директора, в данный период проводится внутреннее расследование инцидента, устанавливаются обстоятельства случая», – сообщили РИА Новости в городском департаменте образования.
При этом в пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что заявлений по данному факту никто не подавал. Там пообещали проверить опубликованную информацию. Однако в правоохранительных органах не исключают, что пятиклассница могла раздеться «без угроз расправы, сама».
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Элина Позднякова