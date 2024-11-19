Скормившего котенка питону жителя Пермского края ищут полицейские

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Житель Пермского края, скормивший питону котенка, разыскивается полицией, передает «360». Сейчас правоохранители проводят проверку, уголовного дела пока нет.
Уточняется, что по информации СМИ, злоумышленник расправился таким образом с несколькими котятами. Вместе с тем говорится, что он рассылал запись происходящего своим знакомым, дополняя ее веселыми смайликами.
Перед этим была информация, что полиция Петербурга пресекла нелегальный интим-бизнес. В ведомстве уточнили, что одна представительница древнейшей профессии работала в удаленном формате, вторую пригласили из Республики Коми. По данным полицейских, злоумышленники имели каждый месяц свыше миллиона рублей.
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Никита Кротов