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Скормившего котенка питону жителя Пермского края ищут полицейские

Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Житель Пермского края, скормивший питону котенка, разыскивается полицией, передает «360». Сейчас правоохранители проводят проверку, уголовного дела пока нет.


Уточняется, что по информации СМИ, злоумышленник расправился таким образом с несколькими котятами. Вместе с тем говорится, что он рассылал запись происходящего своим знакомым, дополняя ее веселыми смайликами.

Перед этим была информация, что полиция Петербурга пресекла нелегальный интим-бизнес. В ведомстве уточнили, что одна представительница древнейшей профессии работала в удаленном формате, вторую пригласили из Республики Коми. По данным полицейских, злоумышленники имели каждый месяц свыше миллиона рублей.

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Глава «Ростелекома» заявил, что в сеть утекли данные уже всех россиян
Глава «Ростелекома» Осеевский: в сеть утекли персональные данные всех россиян
19 ноября 2024, 12:53

Фото: iStock/welcomia

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в сеть утекли персональные данные уже всех россиян. Своим мнением он поделился на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте». По его словам, все утечки объединили в даркнете украинские спецслужбы или хакеры.
«Что важно отметить: в основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил <...>. И это, конечно, создает возможность для различного рода способов проникновения в нашу жизнь», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что хакеры из «НемеZиды» опубликовали данные боевиков ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Среди них — около 200 иностранных наемников из Армении, Израиля, Грузии, Казахстана, Турции, Иордании, Молдавии, Сирии, а также других стран.

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#данные
#информация
#хакеры
#интернет
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Полицейские Петербурга пресекли нелегальный связанный с интим-услугами бизнес
19 ноября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/blinow61

Связанный с интим-услугами бизнес пресекли полицейские Северной столицы. Как уточнили в пресс-службе главка МВД по региону, организаторов уже арестовали. Уточняется, что представительницы древнейшей профессии работали «вахтовым методом».
«Особенностью «предприятия» являлось отсутствие постоянного штата «работниц». Для этого нанимались жительницы других регионов России, которые вахтовым методом приезжали в Петербург, а «заработав» нужную сумму, возвращались домой», — добавили в ведомстве.
По данным полиции, бизнес организовали житель Петербурга с сожительницей. Они пригласили одну женщину из Республики Коми, вторая была «на удаленке» в Челябинской области.

Услуги рекламировали через мессенджеры и сайты знакомств. Стоимость услуг доходила до 40 тысяч рублей. Полицейские уточнили, что в месяц у злоумышленников выходило больше миллиона рублей.

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#мир
#россия
#полиция
#санкт-петербург
#криминал
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Данные о машине офицера Черноморского флота передала СБУ жительница Севастополя
19 ноября 2024, 11:54

Фото: iStock/RamonCast

СБУ получала данные о машине офицера Черноморского флота, которую впоследствии подорвали с помощью взрывного устройства, от жительницы Севастополя 1986 года рождения. Об этом сообщила сама задержанная, видео опубликовало ФСБ. По ее словам, она вела слежку за автомобилем капитана 1 ранга Валерия Транковского, отправляла фотографии и информацию о его передвижении.
«По приезде в Севастополь в отпуск куратору отправила фотографии машины и ее номера и смотрела только за ней, во сколько она появляется и во сколько уезжает. С 12-е на 13-е, примерно в 11 часов вечера я увидела, как машина стояла на парковке и передала эти данные куратору, после чего обошла еще раз вокруг дворов и еще раз уточнила номер машины, убедилась, что это она, и подтвердила это своему куратору», — рассказала фигурантка.
Перед этим стало известно, что взрывчатку заложил житель Ялты по заданию кураторов Службы безопасности Украины. Бомбу подорвали дистанционно, второй человек следил за Транковским. Злоумышленники узнали распорядок дня офицера и его маршрут. ФСБ уже задержала фигурантов.

Ранее в сети появилось видео с моментом подрыва автомобиля.

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#севастополь
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Депутат Госдумы призвал проверить угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста
Хинштейн: в Тобольске таксист приставил пистолет к голове ветерану СВО и угрожал
19 ноября 2024, 11:44

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Тобольске во время поездки таксист приставил пистолет к голове ветерану СВО и угрожал выстрелить. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Парламентарий призвал проверить гражданство этого водителя такси, а также уточнить наличие у него разрешения на хранение оружия. Хинштейн пояснил, что в данном происшествии усматривается статья 119 УК РФ.

По словам депутата, также необходимо выяснить, с кем таксист «заключает контракты на устранение тех, кто был в Сирии и в зоне спецоперации». Хинштейн выразил надежду, что преступник в скором времени будет задержан.

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Полиция нашла 23 миллиона рублей в куче коровьего навоза
Полиция в Индии нашла украденные миллионы в куче коровьего навоза
19 ноября 2024, 11:18

Фото: iStock/Clara Bastian

В Индии полиция нашла украденные миллионы в куче коровьего навоза. Об этом сообщает NDTV. Вор украл их, как отмечается, из сейфа сельхозкомпании, а после отправил зятю в деревню.
По информации издания, все произошло в деревне Бадамандаруни в штате Одиша, куда полицейские из другого региона прибыли с целью разыскать украденные из офиса сельскохозяйственной компании деньги. Сотрудник этой организации вскрыл сейф, забрал порядка двух миллионов рупий (около 23 миллионов рублей) и скрылся. Полицейские выяснили, что деньги он отправил своему зятю в деревню.

Сначала правоохранители обыскали дом, а после переключились на прилегающий участок. В итоге деньги нашлись — в куче коровьего навоза. Всю сумму конфисковали.

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Мигрант совратил 13-летнюю девочку в съемной квартире в Подмосковье
19 ноября 2024, 10:47

Фото: iStock/BrianAJackson

В подмосковном Солнечногорске задержали уроженца Таджикистана за сексуальный контакт с 13-летней девочкой. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По данным издания, 25-летний разнорабочий снимал квартиру. Там он и встретился с несовершеннолетней девочкой и совершил с ней действия сексуального характера.

Оказалось, что девочка ранее была знакома с мигрантом. Они вели переписку в соцсетях.

Ранее стало известно, что в Москве мигрант украл у своей девушки почти два миллиона рублей и проиграл их на ставках, после чего решил отправиться на СВО, чтобы вернуть долг. Он похитил у сожительницы, с которой жил 1,5 года, 1 850 000 рублей. Мать мужчины вернула часть украденных средств.

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Рецидивист из Лобни зарегистрировал в «резиновой» квартире 12 мигрантов
19 ноября 2024, 10:36

Фото: istockphoto.com/yavorskiy

«В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России, полицейские выяснили, что в одной из квартир её ранее судимый хозяин поставил на миграционный учёт 12 иностранных граждан, при этом мест для временного проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.
По факту нарушения закона против хозяина квартиры завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Екатеринбурга толпа мигрантов атаковала отдел полиции, пытаясь занять очередь на дактилоскопию.

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Украинский агент признался в убийстве офицера ЧФ Транковского по заданию Киева
19 ноября 2024, 10:32

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что был завербован СБУ, чтобы убить высокопоставленного российского военного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса преступника, опубликованное ФСБ.
«В 2023 году, летом, я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь», — рассказал задержанный.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которые по заданию украинских спецслужб взорвали в Севастополе автомобиль первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1 ранга Валерия Транковского, в результате чего он погиб.

Взрыв в Севастополе произошёл около 10 утра, когда машина офицера двигалась в общем потоке автомобилей по улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство было прикреплено к днищу машины со стороны водителя. Очевидцы рассказывали, что в полу автомобиля образовалась дыра. Офицеру оторвало обе ноги. Подъехавшие медики спасти мужчину не смогли.

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Толпа мигрантов устроила штурм отдела полиции в Екатеринбурге
«Е1»: в Екатеринбурге толпа мигрантов штурмом взяла отдел полиции
19 ноября 2024, 10:27

Фото: iStock/vichinterlang

В Кировском районе Екатеринбурга иностранцы атаковали отдел полиции, пытаясь занять очередь на дактилоскопию. Об этом информирует «Е1».
Инцидент произошел возле миграционного центра по улице Сулимова. Перед зданием собралась большая толпа иностранцев, несколько десятков человек пытались занять очередь на дактилоскопию. По словам жителей соседних домов, подобное происходит на регулярной основе.

«Мигрантам условий нет. Тут китайцы, арабы, турки, казахи — считай, человек 40 уже. Обычно бывает от 100 до 150 человек, а проходят процедуру от силы 30 человек», — пояснил один из местных жителей.

В региональном МВД отметили, что в настоящее время миграционный центр работает в штатном режиме, а очереди скапливаются из-за повышенного спроса на услуги. По данным ведомства, с жалобами никто не обращался.

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