Сын мигрантов пнул мальчика в лицо и поплатился

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В одной из школ Санкт-Петербурга сын семьи мигрантов пнул мальчика в лицо и попал под статью. Об этом пишет «Фонтанка». В полиции, как отмечается, возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту случившегося.
По информации издания, в сеть утекло видео, как парень в маске с логотипом Nike бьет ногой в лицо ученика, который сидит в коридоре, а после дает пощечину, не давая возможности ответить.
Вскоре видеозаписью заинтересовалась полиция. Правоохранители установили, что ролик был снят в одной из школ Красносельского района. Хоть заявлений от участников конфликта не поступало, в полиции возбудили дело по факту случившегося.
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Вскоре видеозаписью заинтересовалась полиция. Правоохранители установили, что ролик был снят в одной из школ Красносельского района. Хоть заявлений от участников конфликта не поступало, в полиции возбудили дело по факту случившегося.
«Тем не менее по данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полицией приняты меры к установлению участников и обстоятельств инцидента», — приводят в издании комментарий ведомства.Читайте также:
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Данил Пономарев