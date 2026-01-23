На Урале раскрыли махинацию главврача с рентген-аппаратом на миллион рублей

23 января 2026, 20:55

Ural Mash: У главного врача больницы №6 Екатеринбурга и его сына провели обыски

Фото: istockphoto/blinow61

В Екатеринбурге главврач больницы № 6 вместе с сыном, занимающимся бизнесом, предположительно, организовали схему с закупкой рентген-оборудования на сумму около одного миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.