На Урале раскрыли махинацию главврача с рентген-аппаратом на миллион рублей
В Екатеринбурге главврач больницы № 6 вместе с сыном, занимающимся бизнесом, предположительно, организовали схему с закупкой рентген-оборудования на сумму около одного миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Силовики провели у них обыски по делу о содействии во взяточничестве. Сына-предпринимателя арестовали, а его отца после следственных действий отпустили.
Как утверждает канал, в 2022 году медик руководил городской поликлиникой в Каменске-Уральском. По предварительным данным, в тот же период его сын получил один миллион рублей от главы компании — поставщика медтехники.
Взамен он обещал обеспечить фирме победу в тендере на закупку рентгеновского аппарата для учреждения, где работал его отец, говорится в материале. Стоимость контракта оценивалась в шесть миллионов рублей.
