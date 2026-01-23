Поймавший в море кокаин капитан катера продал его за 770 тысяч рублей

23 января 2026, 17:56

Поймавшего в море кокаин капитана катера катера арестовали в США за наркотики

Фото: istockphoto/Yingko

Во Флориде задержали капитана рыболовного катера, подозреваемого в продаже кокаина, найденного в море. Об этом пишет New York Post.