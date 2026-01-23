Поймавший в море кокаин капитан катера продал его за 770 тысяч рублей
Во Флориде задержали капитана рыболовного катера, подозреваемого в продаже кокаина, найденного в море. Об этом пишет New York Post.
Арестовали 65-летнего Брэдфорда Тодда Пикарьелло — владельца чартерной рыболовной компании. По данным полиции, он попытался сбыть килограмм кокаина за десять тысяч долларов (около 770 тысяч рублей) и посоветовал «покупателю» прийти с сумкой-холодильником, чтобы сделка выглядела как покупка рыбы.
Также мужчина заявил, что может продать еще порядка 45 килограммов наркотика. Покупателем оказался агент под прикрытием.
После передачи товара правоохранители задержали Пикарьелло. В результате операции изъяли примерно 23 килограмма кокаина, восемь тысяч долларов наличными (около 615 тысяч рублей), пистолет, а также судно.
