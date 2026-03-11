На Урале школьники избили мужчину за отказ дать денег и остались безнаказанными

11 марта 2026, 15:24

Суд в Екатеринбурге освободил от наказания подростков, избивших мужчину

Фото: Istock/Morozov_photo

В Екатеринбурге суд вынес решение по делу о нападении подростков на мужчину. Подробности сообщает kp.ru.