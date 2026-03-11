На Урале школьники избили мужчину за отказ дать денег и остались безнаказанными
В Екатеринбурге суд вынес решение по делу о нападении подростков на мужчину. Подробности сообщает kp.ru.
В июле 2025 года у магазина на Сортировке 50-летний Илья отказал группе школьников в деньгах и сигаретах. Подростки напали на него: ударили ногой в спину, применили перцовый баллончик и пытались сбить скутером. Они преследовали мужчину до подъезда, угрожая расправой.
Следствие установило двоих подозреваемых — 14-летнего зачинщика и его 15-летнего друга. В отношении них возбудили дело по статье «хулиганство». Железнодорожный районный суд рассмотрел дело.
Школьники заявили, что Илья грубо их отослал и оскорбил мать одного из них. 6 марта подростков признали виновными, но они избежали наказания. Уточняется, что суд изменил категорию преступления и освободил виновных от наказания, назначив им лишь шесть месяцев воспитательных мер.
Читайте также: