«Она истеричка»: Москвич избил женщину до переломов и обвинил во всем её саму
На юге Москвы мужчина избил свою девушку. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В гостинице сработала тревожная кнопка — 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою спутницу. По предварительным сведениям, он избил женщину, причинив ей черепно-мозговую травму и перелом носа.
На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и пресекли противоправные действия. Задержанный — житель Московской области. Во время разбирательства он попытался переложить ответственность на потерпевшую, назвав её «истеричкой». Мужчину передали полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств случившегося.
