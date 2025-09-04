Достижения.рф

На Урале спасли пациента, которому раскололо череп стрелой крана

Уральские врачи спасли мужчину, которому стрела подъемного крана расколола череп
Уральские врачи спасли мужчину, череп которого раскрошила стрела строительного крана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.



В Серове 57-летний мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму после удара стрелой строительного крана. В критическом состоянии его доставили в отделение скорой помощи Серовской городской больницы.

Результаты компьютерной томографии выявили серьезные повреждения и опасные костные отломки, один из которых создавал угрозу для жизни. Реаниматологи оперативно стабилизировали состояние пострадавшего, после чего специалисты из Екатеринбурга порекомендовали перевести его в более крупное медицинское учреждение.

Пациента срочно перевезли в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где нейрохирурги провели операцию по удалению осколков костей, гематом и восстановлению мозговых оболочек.

После курса лечения и реабилитационных мероприятий мужчину выписали. У него восстановилась речь и начали двигаться конечности. Медицинский персонал продолжает наблюдать за его состоянием.

