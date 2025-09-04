На Урале спасли пациента, которому раскололо череп стрелой крана
Уральские врачи спасли мужчину, череп которого раскрошила стрела строительного крана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В Серове 57-летний мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму после удара стрелой строительного крана. В критическом состоянии его доставили в отделение скорой помощи Серовской городской больницы.
Результаты компьютерной томографии выявили серьезные повреждения и опасные костные отломки, один из которых создавал угрозу для жизни. Реаниматологи оперативно стабилизировали состояние пострадавшего, после чего специалисты из Екатеринбурга порекомендовали перевести его в более крупное медицинское учреждение.
Пациента срочно перевезли в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где нейрохирурги провели операцию по удалению осколков костей, гематом и восстановлению мозговых оболочек.
После курса лечения и реабилитационных мероприятий мужчину выписали. У него восстановилась речь и начали двигаться конечности. Медицинский персонал продолжает наблюдать за его состоянием.
