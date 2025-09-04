На Урале спасли пациента, которому раскололо череп стрелой крана

04 сентября 2025, 14:29

Уральские врачи спасли мужчину, которому стрела подъемного крана расколола череп

Фото: iStock/faustasyan

Уральские врачи спасли мужчину, череп которого раскрошила стрела строительного крана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.