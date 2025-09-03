Российские врачи по косточкам собрали нос мальчику, на которого упал мангал
Врачи областной детской больницы в Липецке по частям собрали нос четырехлетнему мальчику, которому на лицо упал мангал. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального правительства.
В Липецкой областной детской больнице медики успешно провели операцию на открытом переломе носа у ребенка. Благодаря профессионализму врачей, нос мальчика восстановили до прежней формы и функции, сообщили в областной администрации.
Состояние ребенка стабилизировалось, его выписали из больницы.
Ранее стало известно, что подмосковные врачи спасли подростку ногу с перерезанным сухожилием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: