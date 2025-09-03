Достижения.рф

Российские врачи по косточкам собрали нос мальчику, на которого упал мангал

В Липецке врачи по косточкам собрали мальчику покалеченный мангалом нос
Врачи областной детской больницы в Липецке по частям собрали нос четырехлетнему мальчику, которому на лицо упал мангал. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального правительства.



В Липецкой областной детской больнице медики успешно провели операцию на открытом переломе носа у ребенка. Благодаря профессионализму врачей, нос мальчика восстановили до прежней формы и функции, сообщили в областной администрации.

Состояние ребенка стабилизировалось, его выписали из больницы.

