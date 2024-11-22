На Урале сразу пятеро детей обвинили вожатого санатория в домогательствах

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В Свердловской области вожатого санатория обвинили в домогательствах сразу пятеро детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 35-летний Дмитрий работал вожатым в санатории «Соколиный камень» в Первоуральске. Ранее никто из детей не жаловался на мужчину, а воспитанники после пребывания в санатории оставляли исключительно положительные отзывы.
Однако несколько дней назад сразу пятеро детей (двоим по 12 лет и троим – по 13) сообщили родителям, что вожатый приставал к ним, трогал за интимные места и вёл грязные разговоры. Все пострадавшие дети находились в санатории в разные смены – с августа по декабрь 2023 года. Но рассказать родителям о произошедшем они решились только сейчас.
Правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера. Если его вина будет доказана, что мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.
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Однако несколько дней назад сразу пятеро детей (двоим по 12 лет и троим – по 13) сообщили родителям, что вожатый приставал к ним, трогал за интимные места и вёл грязные разговоры. Все пострадавшие дети находились в санатории в разные смены – с августа по декабрь 2023 года. Но рассказать родителям о произошедшем они решились только сейчас.
Правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера. Если его вина будет доказана, что мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова