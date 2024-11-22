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На Урале сразу пятеро детей обвинили вожатого санатория в домогательствах

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Свердловской области вожатого санатория обвинили в домогательствах сразу пятеро детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 35-летний Дмитрий работал вожатым в санатории «Соколиный камень» в Первоуральске. Ранее никто из детей не жаловался на мужчину, а воспитанники после пребывания в санатории оставляли исключительно положительные отзывы.

Однако несколько дней назад сразу пятеро детей (двоим по 12 лет и троим – по 13) сообщили родителям, что вожатый приставал к ним, трогал за интимные места и вёл грязные разговоры. Все пострадавшие дети находились в санатории в разные смены – с августа по декабрь 2023 года. Но рассказать родителям о произошедшем они решились только сейчас.



Правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера. Если его вина будет доказана, что мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

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#насилие
Мигрант изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в Петербурге
22 ноября 2024, 09:59

Фото: iStock/Rawf8

Мигрант из Таджикистана изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Из сообщения следует, что 20-летний уроженец Таджикистана жил в квартире женщины несколько месяцев. В один из дней он изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы. Его сразу задержали.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске задержали уроженца Таджикистана за сексуальный контакт с 13-летней девочкой. 25-летний разнорабочий снимал квартиру. Там он и встретился с несовершеннолетней девочкой и совершил с ней действия сексуального характера.

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На предприятии в Люберцах обнаружили 19 нелегалов из Латинской Америки
22 ноября 2024, 09:12

Фото: iStock/Rawf8

19 мигрантов-нелегалов выявили подмосковные полицейские в результате рейда на производстве химический препаратов в деревне Мотяково городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По итогам рейда было выявлено 19 граждан одной из стран Латинской Америки, которые незаконно работали на территории Российской Федерации. Кроме того, 13 из них находились в России нелегально. На каждого нарушителя наложен штраф в размер пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», — говорится в сообщении.
Сейчас полицейские проводят проверку в отношении работодателя нелегалов по статье административного кодекса «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина».

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В Красноярском крае автобус и грузовик столкнулись на трассе, есть пострадавшие

Гималайский медведь вцепился рыбаку в лицо, но тот сумел спастись

Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке
#люберцы
#полиция
#мигранты
#мвд московской области
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В Красноярском крае автобус и грузовик столкнулись на трассе, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и фурой под Красноярском
22 ноября 2024, 06:29

Фото: istockphoto/ Sachkv

В Красноярском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла в ночь на 22 ноября в поселке Верхняя Бирюса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
На трассе Р-257 «Енисей» водитель фуры не справился с управлением, что привело к столкновению с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Красноярск – Шушенское. После удара оба транспортных средства съехали в кювет.

Среди пострадавших — водитель автобуса и два пассажира. В момент аварии в автобусе находились 11 человек. Причины происшествия выясняются, ведется проверка.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Ставрополе произошла автоавария, в результате которой погиб 24-летний пешеход.

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#происшествия
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#дтп
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Гималайский медведь вцепился рыбаку в лицо, но тот сумел спастись
В Таиланде 75-летний мужчина отбился от гималайского медведя у реки
22 ноября 2024, 05:33

В провинции Прачинбури, Таиланд, 75-летний мужчина сумел отбиться от гималайского медведя, напавшего на него у реки, сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел 19 ноября неподалеку от национального парка Кхауяй. Пострадавшего с тяжелыми травмами головы обнаружил проезжавший мимо мотоциклист.

Пожилой мужчина рассказал, что проверял рыболовные ловушки, когда на него внезапно напал медведь. В ходе схватки зверь вцепился ему в лицо, но пострадавшему удалось отогнать хищника. Израненный, он добрался до дороги, где потерял сознание.

Мужчине оказали помощь в больнице, а жители района потребовали от администрации парка расследовать инцидент.

Представители парка призвали селян быть осторожными и пообещали установить ловушки в местах частого появления хищников.

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Тигр растерзал пастуха на пастбище

Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход
#инцидент
#опасность
#пострадавший
#травмы
#больница
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Тигр растерзал пастуха на пастбище
В Индии тигр напал на пожилого пастуха 72 лет в Махараштре
22 ноября 2024, 02:49

Фото: iStock/TonyBaggett

В индийском штате Махараштра тигр напал на 72-летнего пастуха и растерзал его, передает The Times of India.
Инцидент произошел 17 ноября около 16:00, когда Чандрабхан Ганпат Лоханде повел стадо коз на пастбище, расположенное в километре от деревни Ганешпур Патли.

Когда Лоханде не вернулся домой в обычное время, односельчане начали поиски. Поздно ночью они обнаружили его останки неподалеку от пастбища.

Как сообщили сотрудники департамента лесного хозяйства, тигр утащил пастуха в заросли, где и произошла трагедия.

Это нападение стало 25-м случаем столкновения людей с дикими животными с фатальным исходом в этом округе за год. 24 из них были связаны с атаками тигров, и один раз людей атаковал дикий кабан.

Жители деревни потребовали от властей принять меры для защиты местного населения от нападений хищников.

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Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке

Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход
#нападение
#трагедия
#инцидент
#меры
#сотрудники
#смерть
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Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке
В США попытка побега на газонокосилке закончилась ранением и арестом
22 ноября 2024, 01:55

Фото: iStock/alexeys

В США 41-летний житель штата Мичиган Джеймс Митчелл Керр попытался сбежать от полиции на газонокосилке и случайно прострелил себе руку. Об инциденте, произошедшем 19 сентября, сообщает CBS News.
Полицейский Роберт Хендерсон приехал к дому Керра, чтобы арестовать его за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Преступник, косивший траву у дома, отказался подчиняться и попытался скрыться, используя газонокосилку.

После непродолжительной погони пешком Керр съехал в канаву, но продолжал сопротивляться.

Помощник шерифа применил электрошокер, когда Керр достал пистолет и направил его на полицейского. Получив удар током, мужчина случайно выстрелил из своего оружия и ранил себя в руку.

Преступника доставили в больницу, а после лечения арестовали.

23 октября Керру предъявили обвинения в покушении на полицейского с использованием оружия и препятствовании правосудию.

Судебное разбирательство началось 13 ноября.

Офис шерифа также проводит независимое расследование инцидента.

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#сша
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#удар
#полиция
#полицейские
#преступление
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Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход
В Ставрополе автоавария с участием Volkswagen и Lada унесла жизнь пешехода
22 ноября 2024, 00:14

Фото: iStock/PinkBadger

В Ставрополе произошла автоавария, в результате которой погиб 24-летний пешеход. Молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополья.
По предварительным данным, вечером 21 ноября 30-летний водитель автомобиля Volkswagen, имеющий 12-летний стаж вождения, выехал на встречную полосу и за пределы проезжей части, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta. После удара Lada наехала на пешехода и молодой человек не пережил смертельных травм.

Известно, что водитель Volkswagen за последние два года пять раз привлекался к административной ответственности. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, проводится проверка обстоятельств ДТП.

Врио командира отдельного батальона ДПС Ставрополя Сергей Явкин подтвердил, что по факту инцидента проводится тщательная проверка.

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В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества

Четыре подруги отправились встречать рассвет, но живыми их больше не видели: признания виновного и детали трагедии в Уфе
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В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества
21 ноября 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

В 49 многоквартирных домах Дмитровского городского округа из-за ухудшения погоды отключили электричество. Это затронуло около 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Прошу проявить терпение и понимание. Восстановлением электроснабжения занимаются 12 аварийных бригад. Они делают всё, чтобы как можно скорее завершить работы и вернуть комфорт в дома наших жителей», – написал в своём телеграмм-канале временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.
Он добавил, что по всем внештатным ситуациям жители могут обращаться в единую диспетчерскую Дмитрова по телефону 8 (499) 702-22-22 или в круглосуточный контактный центр «Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион» по телефону 8 (800) 220-0-220.

Ранее в Подмосковье объявили штормовое предупреждение. До утра пятницы местами ожидаются сильные осадки – дождь, переходящий в мокрый снег, а также ветер с порывами до 27 м/с. По прогнозам синоптиков, температура опустится ниже 0°С. На дорогах возможна гололедица.

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#энергетика
#подмосковье
#московская область
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Военная база США на востоке Сирии подверглась обстрелу ракетами
21 ноября 2024, 21:56

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Военная база США подверглась ракетному обстрелу.
Военная база Соединённых Штатов Америки в провинции Дейр-эз-Зор, которая расположена на востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этот сообщил телеканал AI Mayadeen.

«Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зор. Две разорвались в окрестностях базы. Одна попала по юго-восточной ее части, откуда поднимаются сильный столб дыма», — рассказал агентству РИА Новости военно-политический источник.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску. Он подчеркнул, что целью Вооружённых сил Российской Федерации в Днепропетровске был военно-промышленный объект.

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#ракетный удар
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