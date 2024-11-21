Мигранта, подозреваемого в убийстве своей малолетней дочери, заключили под стражу

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В Подмосковье мужчину, который подозревался в убийстве своей малолетней дочери, заключили под стражу, проинформировал Телеграм-канал 360.ru.
28-летний полностью признал свою вину в убийстве.
19 ноября мигрант из Таджикистана до смерти избил свою пятимесячную дочь, потому что она громко плакала, а его это раздражало.
Мать ребёнка отошла в магазин, младенец проснулся и начал плакать. Отец рассердился из-за громких и раздражительных рыданий и чтобы малышка замолчала, он избил ее. Ребёнку мигрант нанёс множественные удары по голове несовместимые с жизнью. Тело пятимесячной девочки направляли на экспертизу для установления точной причины смерти. Женщина передавала историю про бусину, что якобы младенец ей подавился. Следствие выясняет, была ли это попытка покровительства мужа или лишь предположение о случившимся с дочерью выяснит.
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19 ноября мигрант из Таджикистана до смерти избил свою пятимесячную дочь, потому что она громко плакала, а его это раздражало.
Мать ребёнка отошла в магазин, младенец проснулся и начал плакать. Отец рассердился из-за громких и раздражительных рыданий и чтобы малышка замолчала, он избил ее. Ребёнку мигрант нанёс множественные удары по голове несовместимые с жизнью. Тело пятимесячной девочки направляли на экспертизу для установления точной причины смерти. Женщина передавала историю про бусину, что якобы младенец ей подавился. Следствие выясняет, была ли это попытка покровительства мужа или лишь предположение о случившимся с дочерью выяснит.
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Ольга Енгалычева