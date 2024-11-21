В Чебоксарах шестиклассник с ножом пытался напасть на учительницу

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В одной из школ Чебоксар ученик шестого класса по имени Глеб пытался с ножом напасть на учительницу. Его скрутили и обезоружили оказавшиеся поблизости коллеги педагога.
Мальчик взял нож в школьной столовой, сообщает телеграм-канал Baza. После этого он направился к учительнице, которую, по словам его одноклассников, не любил больше всех. Трагедии удалось избежать: юному агрессору заломили руки и вырвали у него нож.
Нападавший состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере (ПНД) с пометкой «психически агрессивный». Соученики Глеба рассказали, что он и раньше отличался неуравновешенным поведением, не мог контролировать вспышки ярости. Мальчик срывал уроки, обливал учеников водой, а однажды чуть не задушил одноклассника. После инцидента с ножом Глеба увезли в ПНД.
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Александр Бойцов