На Урале упрямый водитель отказался пропускать реанимобиль с умирающим

05 августа 2025, 14:04

В Екатеринбурге задержали водителя, перекрывшего дорогу скорой с умирающим

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге задержали водителя, который перекрыл дорогу реанимобилю с умирающим пациентом. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.