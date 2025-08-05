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На Урале упрямый водитель отказался пропускать реанимобиль с умирающим

В Екатеринбурге задержали водителя, перекрывшего дорогу скорой с умирающим
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге задержали водителя, который перекрыл дорогу реанимобилю с умирающим пациентом. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.



Отмечается, что скорая помощь была в пяти минутах от больницы, куда доставляли больного, как вдруг на её пути оказался Fiat. Несмотря на пустую полосу, водитель отказался уступать дорогу спецтранспорту. К тому же, он остановился, вышел из машины и начал кричать.

Инцидент произошёл 30 июля.

В результате врачам удалось довезти пострадавшего, а водитель был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи. Мужчина раскаялся и признал свою вину. Проводится проверка компетентными органами.

Анастасия Чинкова

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