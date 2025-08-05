Солдату вынесли приговор за самовольное продление отпуска
Военнослужащий, который самовольно продлил свой отпуск почти на четыре месяца, был приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Этот приговор вынес Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края, о чем сообщила пресс-служба суда агентству «Лента.ру».
Согласно материалам дела, осужденный решил избежать выполнения своих служебных обязанностей, не вернувшись из отпуска в установленный срок. Он не имел законных оснований для продления отдыха, а его задержание произошло 7 декабря 2024 года, после того как он не вернулся 13 августа 2024 года.
Перед этим сообщалось, что в российском городе избили безногого ветерана СВО, который передвигался на костылях.
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