Достижения.рф

Солдату вынесли приговор за самовольное продление отпуска

«Лента.ру»: солдат получил пять лет за самовольное продление отпуска на 4 месяца
Фото: istockphoto/OlFedv

Военнослужащий, который самовольно продлил свой отпуск почти на четыре месяца, был приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.



Этот приговор вынес Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края, о чем сообщила пресс-служба суда агентству «Лента.ру».

Согласно материалам дела, осужденный решил избежать выполнения своих служебных обязанностей, не вернувшись из отпуска в установленный срок. Он не имел законных оснований для продления отдыха, а его задержание произошло 7 декабря 2024 года, после того как он не вернулся 13 августа 2024 года.

Перед этим сообщалось, что в российском городе избили безногого ветерана СВО, который передвигался на костылях.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0