Солдату вынесли приговор за самовольное продление отпуска

05 августа 2025, 13:15

«Лента.ру»: солдат получил пять лет за самовольное продление отпуска на 4 месяца

Фото: istockphoto/OlFedv

Военнослужащий, который самовольно продлил свой отпуск почти на четыре месяца, был приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.