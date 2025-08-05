Водитель прокатил инспектора ДПС на ступеньке бензовоза — видео

05 августа 2025, 13:17

Baza: водитель провёз полицейского на ступеньке бензовоза и снял на видео

Фото: iStock/Apriori1

Водитель бензовоза из Дагестана устроил опасную поездку для инспектора ДПС: пять километров полицейский ехал на подножке машины. Видео инцидента есть в распоряжении телеграм-канала Baza.