Водитель прокатил инспектора ДПС на ступеньке бензовоза — видео
Baza: водитель провёз полицейского на ступеньке бензовоза и снял на видео
Водитель бензовоза из Дагестана устроил опасную поездку для инспектора ДПС: пять километров полицейский ехал на подножке машины. Видео инцидента есть в распоряжении телеграм-канала Baza.
На кадрах, сделанных самим водителем, видно, как сотрудник ГИБДД, стоя на ступеньке бензовоза, стучит в окно кабины, требуя остановиться. Однако водитель продолжил движение, подвергая жизнь полицейского серьёзной опасности.
После остановки автомобиля водитель был задержан. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Официальных комментариев от ГИБДД пока не поступало.
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