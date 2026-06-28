На Урале увеличилось число поврежденных торнадо домов
Сокрушительный торнадо, обрушившийся на Свердловскую область, нанес серьезный урон инфраструктуре региона. Наиболее тяжелые последствия стихии зафиксировали в городе Кушва, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате разгула стихии пострадали 25 местных жителей. По предварительным данным, повреждения получили 123 домовладения, при этом 32 дома полностью разрушило ураганным ветром.
На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации оперативно направили значительные силы. Как доложил губернатор Денис Паслер, в работах задействовали 54 специалистов, 11 единиц спецтехники и 22 бензомоторных инструмента. К восстановительным мероприятиям также привлекли ресурсы авиабазы и сотрудников аварийных подразделений из Нижнего Тагила, Новой Ляли, Верхотурья и Серова.
Серьезной проблемой стал затор в русле реки Кушвы — водная артерия оказалась заблокированной из-за засора. С помощью тяжелой техники специалистам удалось устранить затор и восстановить нормальный водоток.
В настоящее время продолжаются работы по распиловке и вывозу поваленных деревьев, ведется ремонт жилых домов и детских учреждений. Власти обещают возобновить работу детских садов в начале предстоящей недели.
Восстановление жилого фонда проводится в индивидуальном порядке. На текущий момент полностью отремонтировали кровли двух домов, еще три объекта находятся на финальной стадии ремонтных работ.
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