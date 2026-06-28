На Урале увеличилось число поврежденных торнадо домов

28 июня 2026, 21:46

Mash: 123 дома и 25 человек пострадали от торнадо в Кушве Свердловской области

Фото: istockphoto/Francis Lavigne-Theriault

Сокрушительный торнадо, обрушившийся на Свердловскую область, нанес серьезный урон инфраструктуре региона. Наиболее тяжелые последствия стихии зафиксировали в городе Кушва, сообщает Telegram-канал Mash.