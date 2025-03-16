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Убийственная вспышка торнадо в США унесла жизни более чем 30 человек

CNN: количество жертв из-за мощного шторма в США возросло до 33
Фото: iStock/Jonah Lange

Фото: iStock/Jonah Lange

Количество погибших от мощного шторма в США увеличилось до 33 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные метеорологических служб, объявивших редкую угрозу пятого уровня — высшую категорию опасности для гроз и торнадо.
Последние шесть смертей зарегистрировали в Миссисипи, также не менее 28 человек в этом штате получили ранения разной степени серьезности. В настоящее время проводятся оценки ущерба.

С вечера пятницы на западе и юге страны зафиксировано не менее 27 торнадо. Если в штате Миссисипи разрушения домов привели к травмам, то в Канзасе пылевая буря спровоцировала массовое ДТП с жертвами и пострадавшими.

Число подтвержденных смертей из-за шторма в разных штатах:

  • Миссури: 12
  • Канзас: 8
  • Арканзас: 3
  • Миссисипи: 6
  • Техас: 3
  • Оклахома: 1
Ранее сообщалось, что в посёлке Константиновка Калининградской области произошло обрушение аварийного дома, внутри на тот момент находились люди.

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«Страшно даже сейчас»: Аварийный дом под Калининградом рухнул вместе с людьми
РЕН ТВ: в Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с жильцами
16 марта 2025, 05:08

Фото: iStock/Олег Копьёв

В посёлке Константиновка Калининградской области произошло обрушение аварийного дома, внутри на тот момент находились люди. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на данные прокуратуры.
Стена здания рухнула со стороны муниципальной квартиры, ранее пострадавшей от пожара. В момент эвакуации жильцов между этажами образовалась дыра, а затем обвалился потолок.

Одна из жительниц, Дарья Романова, рассказала о панике и криках во время ЧП.

«Страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и потолок обвалился, крики были», — призналась она.
Пострадавшим предложили временное жильё из маневренного фонда, но многие отказались из-за удалённости от школ и детских садов. Люди разместились у родственников или в съёмных квартирах.

Прокуратура Гурьевского района возбудила уголовное дело по статье «халатность», начав проверку обстоятельств трагедии.

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Курьер отсудил у Starbucks $50 миллионов за ожоги от напитка
CNN: Starbucks выплатит доставщику $50 миллионов за ожоги от горячего напитка
16 марта 2025, 03:35

Фото: iStock/Nadya So

Калифорнийский суд обязал кофейную сеть Starbucks выплатить $50 миллионов доставщику, получившему тяжёлые ожоги ног и паха из-за пролитого напитка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.
Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе в феврале 2020 года: крышка стакана с кофе неплотно закрылась. Один из горячих напитков, который пострадавший забирал в автокафе, пролился на колени. Это привело к ожогам ног и паха курьера.

Мужчине потребовались многочисленные операции по пересадке кожи, а последствия травмы, включая деформацию тканей и психологические проблемы — сильный страх и беспокойство вновь ошпарить себя с тяжелыми последствиями — сохраняются до сих пор.

Представители Starbucks выразили сочувствие клиенту, но заявили о намерении обжаловать решение, назвав сумму компенсации завышенной.

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#сша
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Машина провалилась под землю в российском городе
В Энгельсе легковой автомобиль провалился под землю из-за обвала грунта
16 марта 2025, 01:13

Фото: iStock/Patrick Daxenbichler

В Энгельсе Саратовской области легковой автомобиль провалился под землю из-за обрушения грунта.
Информацию об инциденте подтвердила районная администрация, опубликовав сообщение в своём Telegram-канале 15 марта в 21:30.

ЧП произошло на улице Молодёжной, 5а. На место прибыли специалисты, которые оцепили опасный участок и начали работы по оценке последствий. В настоящее время решается вопрос о том, как эвакуировать автомобиль из образовавшейся ямы.

Вечером 15 марта 2025 года на линии МЦД-2 произошёл инцидент: неизвестные обстреляли электричку. Отмечается, что рядом с одним из поврежденных окон сидела мама с ребенком.

Также ранее сообщалось, что в Москве произошла семейная поножовщина, которая привела к двум смертям. Психически большой мужчина зарезал родного брата, а затем свел счеты с жизнью.

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Кровавая расправа в столице: психически больной москвич зарезал брата и ушел из жизни
SHOT: В Москве психически больной мужчина зарезал брата и покончил с собой
16 марта 2025, 00:54

Фото: iStock/tiero

В Москве произошла семейная поножовщина, которая привела к двум смертям. Психически большой мужчина зарезал родного брата, а затем свел счеты с жизнью. Инцидент случился в квартире на проспекте Вернадского, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника канала, 37-летний Михаил А., состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере, нанёс множественные ножевые ранения 28-летнему брату Соломону Д. Предварительно, осознав произошедшее и находясь в нестабильном эмоциональном состоянии, убийца решил также сам уйти из жизни.

На момент преступления мать братьев отсутствовала дома.

Соседи слышали шум и крики, что заставило их вызвать полицию. Прибыв, сотрудники обнаружили обоих мужчин мертвыми.

На месте работают следователи СКР и медики.

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#шум
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#москва
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В Москве неизвестные обстреляли электричку на МЦД-2
В Москве неизвестные выстрелели по электричке на станции МЦД-2 Трикотажная
16 марта 2025, 00:00

Фото: iStock/nixki

Вечером 15 марта 2025 года на линии МЦД-2 произошёл инцидент: неизвестные обстреляли электричку. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Осторожно, Москва», который первым опубликовал подробности происшествия, добавив видео с места происшествия.
По данным канала, атака произошла на станции Трикотажная сразу после отправления поезда. В окнах вагонов были обнаружены пробоины, похожие на следы от выстрелов.

Пассажиры оперативно уведомили службу безопасности о случившемся.



На ролике в Telegram-канале видно, как пассажиры рассказывают о произошедшем. Четко стреляющего никто не разглядел — однако есть очевидцы, которые утверждают, что видели пистолет и что причиной для пробоин в окнах стала именно стрельба.

Никто не пострадал. Отмечается, что рядом с одним из поврежденных окон сидела мама с ребенком. На видео пассажиры пораженно обсуждают, как им повезло, что ни у кого нет травм, и что все живы.

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ДТП произошло в центре Москвы, есть пострадавшие
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