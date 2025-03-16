Убийственная вспышка торнадо в США унесла жизни более чем 30 человек

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Количество погибших от мощного шторма в США увеличилось до 33 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные метеорологических служб, объявивших редкую угрозу пятого уровня — высшую категорию опасности для гроз и торнадо.
Последние шесть смертей зарегистрировали в Миссисипи, также не менее 28 человек в этом штате получили ранения разной степени серьезности. В настоящее время проводятся оценки ущерба.
С вечера пятницы на западе и юге страны зафиксировано не менее 27 торнадо. Если в штате Миссисипи разрушения домов привели к травмам, то в Канзасе пылевая буря спровоцировала массовое ДТП с жертвами и пострадавшими.
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С вечера пятницы на западе и юге страны зафиксировано не менее 27 торнадо. Если в штате Миссисипи разрушения домов привели к травмам, то в Канзасе пылевая буря спровоцировала массовое ДТП с жертвами и пострадавшими.
Число подтвержденных смертей из-за шторма в разных штатах:
- Миссури: 12
- Канзас: 8
- Арканзас: 3
- Миссисипи: 6
- Техас: 3
- Оклахома: 1
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Мария Моисеева