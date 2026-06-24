Мощный торнадо разбушевался в российском городе на Урале
SHOT: город Кушва в Свердловской области оказался в эпицентре торнадо
В результате мощного смерча в городе Кушва Свердловской области, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Стихия повредила кровли жилых домов и повалила деревья. Без электроснабжения остаются около пяти тысяч жителей.
Более 100 домовладений нуждаются в восстановлении. СМИ опубликовало кадры с места событий.
Торнадо сорвал крышу российского дома. Все случилось в конце мая. Очевидцы поделились кадрами произошедшего. Данных о пострадавших не было. Подробности в нашем материале.
Читайте также: