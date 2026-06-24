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Мощный торнадо разбушевался в российском городе на Урале

SHOT: город Кушва в Свердловской области оказался в эпицентре торнадо
Фото: istockphoto/Francis Lavigne-Theriault

В результате мощного смерча в городе Кушва Свердловской области, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



Стихия повредила кровли жилых домов и повалила деревья. Без электроснабжения остаются около пяти тысяч жителей.

Более 100 домовладений нуждаются в восстановлении. СМИ опубликовало кадры с места событий.

Торнадо сорвал крышу российского дома. Все случилось в конце мая. Очевидцы поделились кадрами произошедшего. Данных о пострадавших не было. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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