На Урале уже полгода разыскивают бизнесмена, оставившего жене загадочную записку

14 мая 2026, 04:50

На Урале уже полгода разыскивают мужчину, оставившего жене загадочную записку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу межмуниципального отдела МВД России «Заречный».





Согласно материалу, 33-летний бизнесмен Станислав Ильин пропал в ночь на 17 ноября 2025 года в коттеджном посёлке Рассоха Свердловской области. После его исчезновения нашли записку, в которой мужчина просил не переживать и обещал вернуться к новогодним праздникам. Однако установленная дата прошла, а он на связь так и не вышел.



Заявление о пропаже Ильина подала его мать. Правоохранители опросили её и гражданскую жену исчезнувшего бизнесмена. Отмечается, что та вместе с ребёнком в настоящий момент переехала из дома в посёлке Рассоха, перебравшись в другое место. Полиция продолжает поисковые мероприятия.





«На розыск ориентирован личный состав отдела и ближайшие территориальные органы, подключены волонтерские организации», — пояснили в ведомстве.