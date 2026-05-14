Мужчина подмешал отбеливатель в кофе жены и отправился на работу
В Италии арестовали мужчину за попытку отравить жену отбеливателем, который он добавил ей в кофе. Об этом сообщает портал Leggo.
Инцидент произошёл 9 мая в городе Пистойя. Согласно материалу, утром подозреваемый приготовил супруге кофе, в который подмешал отбеливатель. После этого он спокойно отправился на работу. Женщина выпила оставленный напиток, а затем внезапно почувствовала себя плохо. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую. Ее жизнь удалось спасти благодаря своевременной помощи.
Задержанному предъявили обвинение в попытке отравления. Уточняется, что 55-летний мужчина является сотрудником компании Hitachi Rail. Следователи устанавливают причины и мотивы его поступка.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петропавловске-Камчатском женщина сожгла машину, желая испортить жизнь бывшему возлюбленному, но промахнулась адресатом. Легковушка принадлежала другу экс-бойфренда.
