Жена Цекало получила травму после неудачного массажа и пересела в инвалидное кресло — фото
Актриса Дарина Эрвин, которая состоит в браке с продюсером Александром Цекало, пересела в инвалидное кресло из-за травмы после массажа. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в соцсети Instagram*.
Артистка отправилась на расслабляющий сеанс после съемочного дня. Она заранее предупредила массажиста о грыже позвоночника и попросила быть аккуратнее, однако мастер все равно слишком сильно надавил на спину.
«Грыжа позвоночного диска сдавила спинной нерв, и нога онемела», — пояснила Эрвин.Деньги за сессию вернули моментально, на что знаменитость ответила иронией. Она подчеркнула, что никаких повреждений не должно было быть изначально — никакой возврат средств не оправдывает случившееся. Исправлять травму она отправилась в проверенную клинику, а также сделала рентген, опасаясь за свое состояние.
Звезда добавила, что категорически не рекомендует обращаться к «специалисту с лицензией» из американского салона, который создал для нее такие неприятности. После посещения клиники жена Цекало решила отвлечься и отправилась в салон красоты, чтобы сделать укладку. По ее словам, о красоте не стоит забывать «даже при неотложке».
Около месяца назад Эрвин объяснила фанатам причину своего резкого похудения. Дело в том, что из-за перегрузки у нее начались серьезные проблемы с шейными позвонками и рукой — пришлось пройти несколько операций.