Жена Цекало получила травму после неудачного массажа и пересела в инвалидное кресло — фото

13 мая 2026, 23:53

Актриса Дарина Эрвин оказалась в инвалидном кресле после неудачного массажа

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

Актриса Дарина Эрвин, которая состоит в браке с продюсером Александром Цекало, пересела в инвалидное кресло из-за травмы после массажа. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в соцсети Instagram*.





Артистка отправилась на расслабляющий сеанс после съемочного дня. Она заранее предупредила массажиста о грыже позвоночника и попросила быть аккуратнее, однако мастер все равно слишком сильно надавил на спину.



Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

«Грыжа позвоночного диска сдавила спинной нерв, и нога онемела», — пояснила Эрвин.