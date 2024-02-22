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Жительница Химок нашла записку с просьбой о помощи в своём заказе Wildberries

22 февраля 2024, 15:01
Фото: iStock/cyano66

Фото: iStock/cyano66

В Химках женщина нашла записку с просьбой о помощи в посылке, которую забрала с Wildberries, об этом пишет «МК: срочные новости» в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, жительница Химок получила свой заказ в пункте выдачи на Куркинском шоссе. Придя домой и распаковав коробку она обнаружила приклеенный к посылке стикер.

«Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже 5 дней. Начальник сказал: пока не будет 10 положительных отзывов о товаре, работаю круглосуточно. Пожалуйста, помогите», — гласил призыв к помощи на стикере.


Взволнованная женщина отнесла эту записку в отделение полиции. Дополнительной информации о случившемся пока не сообщается.

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#химки
#помощь
#заложники
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Боевику «Азова»* дали пожизненный срок за расстрел авто с людьми в Мариуполе
22 февраля 2024, 15:50

Фото: iStock/Sinenkiy

Верховный суд ДНР вынес приговор боевику батальона «Азов»*, расстрелявшего машину с тремя мирными жителями Мариуполя, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
Удалось установить, что 9 марта 2022 года осуждённый с другими украинскими военными продвигался на бронемашине по улице Азовстальской в Мариуполе. Мимо них проехал гражданский автомобиль. Командир ВСУ отдал приказ открыть огонь, после чего машина была расстреляна. Трое человек, находившихся внутри, погибли на месте.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего стрелка взвода разведки отдельного отряда специального назначения «Азов»* национальной гвардии Украины Алексея Буры», - сообщил собеседник агентства.

Буру приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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*Организация, признанная террористической и экстремистской на территории РФ
#всу
#днр
#суд
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Мужчина пытался отрубить ногу новому ухажёру бывшей жены из-за оскорбления
Екатеринбуржец оскорбил бывшего мужа возлюбленной и чуть не лишился ноги
22 февраля 2024, 13:27

Фото: istock / FOTOKITA

В Екатеринбурге мужчина чуть не отрубил ногу новому парню своей бывшей возлюбленной из-за того, что он назвал его плохим отцом. Об этом сообщает Телеграм-канал Ural Mash.

25-летний Владислав владеет автосервисом. После развода с женой их сын остался жить с матерью. Позже с женщиной начал встречаться 21-летний Дмитрий. Отцу не понравилось, что новый ухажёр общался с их ребенком и пытался запретить им общаться.

Владислав написал, что разочаровался в мужчине. На что Дмитрий в нецензурной форме ответил, что в будущем в нем разочаруется сын, когда поймет что отец предал семью и ушел.

За это сообщение бывший муж приехал с топором к нему домой в СНТ «Надежда». Он ударил обухом по голове и пытался порубить ногу. Трагедии удалось избежать только благодаря соседям, они вызвали правоохранителей. Ревнивый папаша получил статью за покушение, Дмитрий в больнице с рубленой раной.

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#снт
#отец
#сын
#покушение
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Супруги расправились с родственником, обокрали его и месяц вели соцсети от его имени
В Москве супружеская пара убила отца мужчины и больше месяца вела его соцсети
22 февраля 2024, 13:04

Фото: istock / beekeepx

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины в новогоднюю ночь убили отца фигуранта. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, пишет «Лента.ру».

Паре вменяют три стать, среди которых 158 («Кража») и 325 («Похищение документа») УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным содействия, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года муж с женой уговорили отца мужчины отмечать Новый год вместе. Обвиняемые пообещали ему путевку на отдых. Супруги выждали, когда мужчина выпьет и потеряет бдительность, после чего убили его. Они завернули тело в полиэтиленовые пакеты, пледы, пленку, положили его в поддон дивана и поставили ароматизаторы. Затем пара забрала паспорт, личные вещи и банковскую карту убитого, на которой было 1,3 миллиона рублей, и скрылась.

Чтобы скрыть следы преступления, они общались с родственниками потерпевшего в соцсетях. Через полтора месяца сестра заподозрила неладное и обратилась к сотрдуникам полиции.

С 1 января по 11 февраля 2023 года убийцы ездили по городам и тратили деньги с карты отца обвиняемого. Пару задержали в Казани.

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#суд
#скр
#новый год
#паспорт
#супруги
#расследование
#убийство
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Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР
22 февраля 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Waldemarus

Лётчик-предатель Максим Кузьминов въехал в Испанию по чужим документам. У него был паспорт 33-летнего Игоря Шевченко — ополченца из ДНР, погибшего ещё в 2014 году.
Украинский паспорт был выдан перебежчику 22 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Новую жизнь после дезертирства и фактически убийства боевых товарищей он пытался начать, выдавая себя за беженца из Донецка. Таким образом, разъяснилась путаница с возрастом, возникшая после первых публикаций: по фейковым документам Кузьминову было 33 года.

«Новая личность» предателя не является вымышленной. По информации телеграм-канала, Игорь Щевченко родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Он вступил в ополчение ДНР и погиб ещё в 2014 году. Скорее всего, боевики забрали у убитого документы и передали в ГУР (Главное управление разведки), чтобы потом использовать. Вот они и пригодились. Правда, в случае с Кузьминовым, ненадолго.

В Испанию Кузьминов-Шевченко въехал в октябре прошлого года, через два месяца после бегства. В настоящее время местные власти ожидают результатов биометрической экспертизы, которые также будут направлены в Россию и на Украину. Запросы поступили властям Испании от обеих стран.

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#жизнь
#паспорт
#документы
#днр
#лётчик
#испания
#россия
#украина
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Мужчина похитил ребенка возлюбленной в попытке заставить выйти за него замуж
В Индии мужчина украл ребенка у женщины, чтобы заставить выйти за него замуж
22 февраля 2024, 12:31

Фото: istock / Chalabala

В Индии мужчина хотел заставить возлюбленную выйти за него, похитив ее сына. О необычном подходе индийца пишет The Times of India.

Рахул Ядав из города Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, был долго влюблен в 25-летнюю девушку. Они были знакомы с детства, и мужчина желал видеть ее своей женой. Но девушку выдали замуж за другого мужчину, от которого она впоследствии родила сына. В 2023 году Ядав нашел номер телефона конкурента и отправил ему совместные старые снимки с его супругой. Из-за этого пара поссорилась, и индианка с ребенком переехали к родителям.

В один день женщина пошла рынок с матерью, оставив сына у своего брата. Он был очень занят из-за работы в ресторане и не заметил пропажу племянника. Он сообщил сестре, и девушка обратилась к полицейским. Он сразу предположила, что похитить ребенка мог Рахул.

Так и вышло. С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители выяснила, что ребенка похитил Ядав. Мужчину выследили и задержали, а ребенка отдали матери. Похититель признался, что украл ребенка, чтобы заставить ее стать его женой. Индиец заявил, что убил бы мальчика, если бы женщина отказалась.

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#рынок
#женщина
#мужчина
#девушка
#индия
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Футболист Алвес получил 4,5 года по делу об изнасиловании в ночном клубе
22 февраля 2024, 12:27

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывшему игроку «Барселоны» и одному из самых титулованных футболистов в истории Дани Алвесу вынесли приговор по делу об изнасиловании.
В 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с футболистом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал.

Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако, потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболист заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.

В результате, суд признал Алвесу виновным в изнасиловании и приговорил 40-летнюю звезду футбола к 4,5 годам лишения свободы.

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#испания
#суд
#футбол
#изнасилование
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Школьник из Дзержинского получил серьёзные ожоги после взрыва повербанка
22 февраля 2024, 12:16

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Школьник из Московской области получил серьёзные ожоги после взрыва повербанка в кармане его куртки, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошёл вечером 20 февраля в городе Дзержинский.

16-летний школьник пошёл гулять, закинув повербанк в карман своей куртки. В определённый момент услышал шипение, а затем громкий хлопок. Устройство взорвалось, а жидкость из него вылилась на одежду подростка и пролжгла её насквозь. Парень попытался сбить пламя самостоятельно, но получил серьёзные ожоги груди и рук.

Подростка экстренно госпитализировали в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени тяжести.

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#дзержинский
#школьник
#ожоги
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Врезавшийся в мост капитан прогулочного катера выплатил 1 млн пострадавшей петербурженке
С капитана катера в Петербурге взыскали миллион за выбитые пассажирке зубы
22 февраля 2024, 11:27

Фото: istock / utah778

Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать миллион рублей с капитана катера, который врезался в мост во время прогулки в 2021, из-за чего женщине выбило зубы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на управление приставов по городу.

В сентябре 2021 года капитан, будучи нетрезвым, потерял управление и врезался в мост. В результате столкновения некоторые пассажиры упали за борт, их достали из воды спасатели МЧС. Одна из женщин серьёзно повредила зубы при ударе об опору моста: впоследствии ей пришлось потратиться на протезирование.

Суд рассмотрел дело и постановил взыскать в пользу пострадавшей 1 млн рублей

«Денежные средства были взысканы с одного из многочисленных банковских счетов в принудительном порядке. В кратчайшие сроки денежные средства были переведены петербурженке», — сообщили в пресс-службе ГУФССП.

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#суд
#спасатели
#мост
#дело
#мчс
#пассажиры
#зубы
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«Открыла кран и ушла»: Вынесен приговор свердловчанке, чья дочь-инвалид утонула в ванной
В Екатеринбурге осудили мать, у которой дочь-инвалид утонула в ванной
22 февраля 2024, 11:02

Фото: istock / Zolnierek

В Екатеринбурге осудили 29-летнюю девушку, у которой четырехлетняя дочь-инвалид утонула в ванной. Девушку признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщают URA.RU, ссылаясь на прокуратуру региона.

«Чкаловский районный суд на основании доказательств вынес приговор в отношении местной жительницы 1995 г. р. Она признана виновной в совершении преступления. Осужденная признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Судья назначил виновной наказание в виде 1 года ограничения свободы», — сообщили в ведомстве.
В ноябре 2023 года мать троих детей посадила в ванну свою девочку, чтобы искупать, открыла кран с водой, и ушла в другую комнату. Сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, женщина не закрыла. Отмечается, что малышка с рождения не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры и женщина знала об этом.

Известно, что Женщина приехала в Екатеринбург с тремя детьми из Херсона.

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#екатеринбург
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