Жительница Химок нашла записку с просьбой о помощи в своём заказе Wildberries

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В Химках женщина нашла записку с просьбой о помощи в посылке, которую забрала с Wildberries, об этом пишет «МК: срочные новости» в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, жительница Химок получила свой заказ в пункте выдачи на Куркинском шоссе. Придя домой и распаковав коробку она обнаружила приклеенный к посылке стикер.
Взволнованная женщина отнесла эту записку в отделение полиции. Дополнительной информации о случившемся пока не сообщается.
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«Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже 5 дней. Начальник сказал: пока не будет 10 положительных отзывов о товаре, работаю круглосуточно. Пожалуйста, помогите», — гласил призыв к помощи на стикере.
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Евгения Парфентьева