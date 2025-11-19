На Урале вынесли приговор патологоанатому, который изнасиловал 12-летнюю девочку

19 ноября 2025, 15:45

В Екатеринбурге патологоанатома, изнасиловавшего школьницу, отправили в колонию

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

В Екатеринбурге суд вынес приговор патологоанатому Сергею Окладникову, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает E1.ru.