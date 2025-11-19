На Урале вынесли приговор патологоанатому, который изнасиловал 12-летнюю девочку
В Екатеринбурге суд вынес приговор патологоанатому Сергею Окладникову, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает E1.ru.
Мужчина был членом екатеринбургского общества сознания Кришны, где и познакомился с родителями будущей жертвы. Коллеги по работе характеризовали его как человека с безупречной репутацией. По данным СМИ, он разведен.
Преступление вскрылось случайно. Отец школьницы заметил откровенную переписку дочери с человеком, которого семья считала другом.
Девочка призналась, что тайно обручилась с этим мужчиной по обычаям его религии: они провели церемонию за городом, после чего вступили в интимную связь. Узнав об этом, семья потерпевшей обратилась в Следственный комитет. Преступник находился под стражей в СИЗО до суда.
