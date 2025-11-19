Житель Калининградской области получил срок за распространение детской порнографии
Жителя Калининградской области признали виновным в распространении детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
Пожилой мужчина, используя свой мобильный телефон, скачал из интернета видеоматериалы порнографического характера, в которых участвовали несовершеннолетние, а затем отправлял их через мессенджер различным людям.
В ходе судебного разбирательства злоумышленник признал свою вину и выразил раскаяние. Правоохранительные органы установили, что это не первый подобный случай в его жизни. Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год.
