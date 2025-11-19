Житель Калининградской области получил срок за распространение детской порнографии

19 ноября 2025, 13:31

Житель Черняховска получил 6 лет колонии за рассылку детской порнографии

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Калининградской области признали виновным в распространении детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.