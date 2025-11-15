Вице-королеву красоты судят за мошенничество с курсами для моделей
В Пресненском районном суде Москвы рассматривается уголовное дело в отношении Елены Шериповой, которой вменяют использование титула участницы конкурса красоты для организации масштабной мошеннической схемы.
Как пишет Общественная Служба Новостей со ссылкой на версию прокуратуры, подсудимая основала модельное агентство «Queen Models» и арендовала офис в башне «Империя» Москва‑Сити.
В соцсетях она позиционировала себя как «вице‑королеву планеты» и продавала дорогостоящие курсы модельного мастерства (75–80 тыс. руб.), гарантируя выпускникам помощь с трудоустройством. По данным следствия, обучение носило формальный характер, а для создания видимости карьерных перспектив клиентов добавляли в Telegram‑чаты с фиктивными вакансиями.
Прокуратура считает, что в преступной схеме действовала организованная группа. Ряд нанятых сотрудников дал показания против Шериповой. Люди заявили, что не знали о её намерениях. Обвинение включает 155 эпизодов, сумма ущерба превышает десять миллионов рублей.
Меру пресечения в виде домашнего ареста оставили в силе, несмотря на доводы защиты о наличии у фигурантки малолетнего ребёнка. Свою позицию по существу обвинений Шерипова намеревается представить на одном из следующих заседаний.
