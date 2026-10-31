На Урале водитель со стажем более 40 лет сбил ребенка на пешеходном переходе
В Свердловской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель автомобиля китайского производства сбил юного пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ребенок переходил дорогу, когда получил удар. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Инспекторы ГИБДД оперативно начали поиск нарушителя и установили его личность — им оказался 68-летний местный житель со стажем вождения 43 года.
В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчину 12 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. На момент задержания водитель был трезв, однако свою вину он полностью отрицает, утверждая, что ребенка не сбивал.
Несмотря на отрицание вины, на водителя составили административные протоколы. Проводится дальнейшая проверка.
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