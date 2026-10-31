На Урале водитель со стажем более 40 лет сбил ребенка на пешеходном переходе

31 октября 2026, 13:43

В Свердловской области водитель сбил пятилетнего пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Свердловской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель автомобиля китайского производства сбил юного пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции.