Российский подросток отправил авто в полет во время ДТП и сбежал
В Магнитогорске 16-летнего подростка задержали за ДТП с залетевшей на забор машиной. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция во «ВКонтакте».
Учащийся одного из местных колледжей решил прокатиться вместе с 17-летним другом, но попал в аварию на Лесопарковой улице. Как видно на кадрах, опубликованных ведомством, автомобиль оказался на заборе колесами вверх, а само ограждение накренилось.
После произошедшего студент сбежал, оставив поврежденное авто на месте. Его приятель получил серьезные травмы: на следующий день он пришел в больницу, после чего медики передали информацию о пациенте правоохранителям. Позже пострадавшего доставили медицинской авиацией в медучреждение Челябинска.
Вскоре несовершеннолетнего автомобилиста поймали. На него составили несколько протоколов, в том числе за вождение без прав. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.
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