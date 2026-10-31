Российский подросток отправил авто в полет во время ДТП и сбежал

31 октября 2026, 11:53

В Магнитогорске подростка задержали за ДТП с залетевшей на забор машиной

Фото: Госавтоинспекция города Магнитогорска

В Магнитогорске 16-летнего подростка задержали за ДТП с залетевшей на забор машиной. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция во «ВКонтакте».