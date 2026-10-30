В Забайкалье мотоциклист без водительских прав погиб в ДТП
В Забайкалье мотоциклист без водительских прав погиб в ДТП. Об этом сообщили в ночь на 30 октября в канале «Госавтоинспекция Забайкалья» на платформе MAX.
Авария произошла вчера вечером на улице Центральной в селе Трубачево. По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения, управлявший мотоциклом «ИЖ Юпитер-5», не справился с управлением. Его транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.
Мотоциклист получил серьёзные травмы и скончался до приезда скорой помощи. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов уже установили, что байк не был зарегистрирован, а водитель не имел права управления транспортными средствами.
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