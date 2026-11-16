На Урале водительница с трехмесячным опытом за рулем погубила подругу в ДТП
В Свердловской области устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на трассе Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда. Об этом пишет «МК».
Авария случилась поздно вечером 13 ноября, однако детали трагедии стали известны только сейчас. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, за рулём кроссовера TENET T7 находилась 25-летняя женщина, стаж вождения которой составляет всего три месяца.
В салоне автомобиля находились её маленькая дочь, сидевшая сзади в детском удерживающем устройстве, и 20-летняя подруга на переднем пассажирском сиденье. Водитель выбрала небезопасную скорость, не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части и наезд на дерево.
По данным ведомства, в 2026 году девушка трижды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии она была трезва, все находившиеся в машине были пристёгнуты ремнями безопасности.
От полученных травм 20-летняя пассажирка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Водителя и её дочь с травмами госпитализировали.
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