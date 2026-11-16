На Урале водительница с трехмесячным опытом за рулем погубила подругу в ДТП

16 ноября 2026, 20:52

На Урале 20-летняя пассажирка авто погибла в ДТП

Фото: istockphoto/z1b

В Свердловской области устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на трассе Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда. Об этом пишет «МК».