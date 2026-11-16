В Москве на Коровинском шоссе произошло ДТП с участием автобуса
Сегодня около 8:10 утра на Коровинском шоссе произошла авария с участием автобуса, следовавшего по маршруту №673. Перевозчик — ООО «Трансавтолиз».
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». В ведомстве отметили, что подробности происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее в Москве на Калужском шоссе сняли массовое ДТП. Движение в районе аварии в сторону Москвы осуществлялось по одной полосе из четырех, также задействовали дублер.
Кроме того, в Омской области произошла смертельная авария с участием автобуса. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справилась с управлением.
Читайте также: