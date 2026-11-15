В Москве на Калужском шоссе сняли массовое ДТП

15 ноября 2026, 15:37

В Москве Дептранс сообщил о ДТП с несколькими машинами на Калужском шоссе

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Массовое ДТП произошло днем на Калужском шоссе в Москве в районе ТЦ «Славянский град». Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».