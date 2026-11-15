В Москве на Калужском шоссе сняли массовое ДТП
В Москве Дептранс сообщил о ДТП с несколькими машинами на Калужском шоссе
Массовое ДТП произошло днем на Калужском шоссе в Москве в районе ТЦ «Славянский град». Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По данным канала, столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе аварии в сторону Москвы осуществляется по одной полосе из четырех, также задействовали дублер. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.
В сети опубликовали видео с последствиями ДТП. Судя по кадрам, в аварию попали как минимум три автомобиля.
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