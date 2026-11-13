На Урале врачи извлекли из головы пациента пулю, с которой он прожил 30 лет
В Екатеринбурге врачи извлекли пулю, которая находилась в голове пациента около 30 лет. Подробности приводит Минздрав региона.
Мужчина получил ранение в 1990-х, но тогда хирурги не стали рисковать из-за близости пули к жизненно важным нервам, сосудам и органам слуха. Недавно у пациента ухудшились зрение и координация, появились сильные головные боли.
Неврологи СОКБ №1 заподозрили инсульт или тяжёлую энцефалопатию, но МРТ было опасно проводить из-за металла в черепе, а на КТ пуля создавала помехи. Тогда врачи решили извлечь инородное тело.
Нейрохирург Михаил Усов провёл операцию под местной анестезией и достал предмет, предположительно, от пневматической винтовки. Пулю вручили пациенту на память. После удаления фрагмента врачи провели МРТ и установили точный диагноз. После терапии неврологические симптомы полностью исчезли.
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