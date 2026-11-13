Подмосковные хирурги спасли восьмилетнего мальчика с тромбом в сердце

13 ноября 2026, 13:04

Фото: Istock/Gumpanat

В Подмосковье врачи спасли восьмилетнего ребёнка с тромбом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Бригада медицины катастроф доставила мальчика из Ставрополя в Центр имени Л. М. Рошаля. При рождении ребёнку диагностировали гидроцефалию и установили шунт.



Со временем потребовалась замена устройства, но затем у малыша развилась инфекция. Ставропольские врачи провели телемедицинскую консультацию со специалистами Центра и направили пациента в Подмосковье.

«На фоне инфицирования у ребёнка начал развиваться тромб. Такие тромбы несут риск тромбоэмболии лёгочной артерии — смертельно опасного осложнения. Кардиохирурги и нейрохирурги одномоментно удалили шунт с тромбом из правого предсердия и назначили массивную антибактериальную терапию. Затем нейрохирурги совместно с торакальными хирургами установили новый шунт — из головного мозга в брюшную полость», — рассказала директор Центра Татьяна Шаповаленко.