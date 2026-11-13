Выяснились детали убийства женщины в Петербурге, останки которой нашли в чемодане
Выяснились детали убийства женщины в Санкт-Петербурге, останки которой нашли в чемодане. Как сообщает Telegram-канал SHOT, несовершеннолетний сын погибшей задушил мать из-за запрета курить вейп.
Установлено, что 38-летняя петербурженка работала уборщицей и жила с сыном, учеником восьмого класса. 2 ноября между ними произошла ссора из-за вейпа — мать была недовольна курением подростка. Во время конфликта школьник напал на женщину и задушил её шнурками. Затем он спрятал тело в чемодане на экотропе в посёлке Парголово.
Родственники пытались дозвониться до погибшей, но никто не брал трубку. На сообщения с её номера отвечали, однако собеседник уклонялся от вопросов о том, где она находится. 11 ноября сестра женщины подала заявление о пропаже.
Вечером следующего дня тело нашли на экотропе вдоль Юкковского ручья. Вскоре правоохранители задержали сына погибшей. Следователи возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос о мере пресечения для подростка.
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