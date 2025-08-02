На Урале задержали главу азербайджанской диаспоры Шыхлински

02 августа 2025, 19:58

Фото: iStock/Diy13

Главу азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шыхлински задержали по обвинению в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.