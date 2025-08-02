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На Урале задержали главу азербайджанской диаспоры Шыхлински

Фото: iStock/Diy13

Главу азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шыхлински задержали по обвинению в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Шыхлински был доставлен из Москвы в Екатеринбург. Сейчас он участвует в следственных действиях. Однако его процессуальный статус в настоящее неизвестен.

По данным уральского портала 66.ru, в отношении главы азербайджанской диапоры возбуждено два уголовных дела по статьям об убийстве и применении насильственных действий в отношении представителя власти.

Ранее в Екатеринбурге задержали сына Шыхлински.

Анастасия Чинкова

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