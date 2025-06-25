На Урале женщина убила двухмесячную дочь из-за плача и сказала об этом мужу в SMS

25 июня 2025, 21:31

Ural Mash: в Елани мать убила свою дочь-младенца

Фото: iStock/ Kseniia Kapris

В Елане мать убила двухмесячную дочку. Ужасное случилось сегодня в Камышловском районе, сообщил Телеграм-канал Ural Mash.





Согласно предварительной информации, женщину начал раздражать плач ребенка. Она вышла из себя и бросила девочку на диван — малыш скончался на месте от черепно-мозговой. После этого женщина сбежала из дома. Супругу она отправила прощальное сообщение на телефон, в котором рассказала о случившемся.



Мать погибшей девочки задержали на автовокзале в другом районе. В настоящее время муж подозреваемой находится в состоянии шока и не может понять, как это могло произойти. Известно, что против женщины возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).





«В ближайшее время задержанная будет допрошена в качестве подозреваемой, в дальнейшем будет решен вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали E1.RU в свердловском СК.