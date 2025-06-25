Aviaincident: самолет Turkish Airlines объявил тревогу, пролетая над РФ
Воздушное судно Turkish Airlines объявило аварийную тревогу в небе над РФ из-за проблемы с двигателем, сообщил Телеграм-канал Aviaincident.
25 июня Airbus A321 с гражданами РФ на борту выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в турецкий город Анталья. Когда самолет находился в 48 километрах северо-восточнее Смоленска, пилоты сообщили о проблеме с двигателем.
Экипаж запросил снижение до шести тысяч метров, а потом принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сначала пилоты не объявляли сигнал срочности, но затем выявили проблему с тягой двигателя. Была объявлена аварийная тревога с кодом «Синий», вместе с тем посадка прошла успешно.
Ранее сообщалось, что иностранная пассажирка устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Шарм-эль-Шейк. Отмечалось, что вскоре после вылета она потребовала, чтобы ее перевели в бизнес-класс.
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