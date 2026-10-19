На уральской федеральной трассе загорелась фура
В Челябинской области на 1645-м километре федеральной трассы М-5 в районе Юрюзани произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в моторном отсеке — загорелись аккумуляторы. Из-за происшествия движение на участке полностью перекрывали с 18:40 до 19:30.
На место выехали сотрудники МЧС, Госавтоинспекции, дорожных служб и бригада скорой медицинской помощи. Для тушения направили три единицы техники и 12 сотрудников МЧС. Возгорание уже ликвидировали.
В настоящее время на участке организовали реверсивное движение. Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании маршрута.
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