На уральской федеральной трассе загорелась фура

19 октября 2026, 21:43

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 в районе Юрюзани загорелась фура

Фото: istockphoto/Anut21ng

В Челябинской области на 1645-м километре федеральной трассы М-5 в районе Юрюзани произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.