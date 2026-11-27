Североосетинские таможенники пресекли нелегальный вывоз $740 тысяч в Грузию
В пункте пропуска Верхний Ларс североосетинские таможенники пресекли незаконный вывоз 740 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Россиянин, следовавший в Грузию, не сообщил на таможне о наличии крупной суммы денег, подлежащей обязательному декларированию. В ходе проверки автомобиля под передними сиденьями правоохранители обнаружили тайники с валютой. Общая сумма найденных наличных превысила 59 миллионов рублей в эквиваленте.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ, часть 2 (контрабанда наличных денег). Мужчине может грозить ограничение свободы на срок до четырех лет или штраф, размер которого будет в десять-пятнадцать раз превышать сумму незаконно перемещенных денег. Мероприятия проведены совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Северная Осетия – Алания.
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