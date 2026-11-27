В Ярославле воры обокрали ломбард на 14,3 млн, спустившись с потолка по верёвке
В Ярославле неизвестные ограбили ломбард, спустившись в помещение по верёвке с потолка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Кража произошла в ночь на 23 ноября в торговом центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте. По предварительным сведениям, преступники проникли в помещение ломбарда ювелирного магазина Sunlight через потолок, после чего вскрыли три сейфа.
Похитители забрали золотые украшения, которые клиенты организации оставили в качестве залога. Общий ущерб превысил 14,3 млн рублей. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сейчас сотрудники проводят комплекс мероприятий, чтобы найти и задержать подозреваемых.
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